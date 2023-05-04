Подросток в Екатеринбурге покончил с собой после выписки из реабилитационного центра

По словам знакомых, до того, как 15-летний юноша оказался в реабилитационном центре, он вел себя странно. Это стало настораживать одноклассников из Сысерти. Один из знакомых рассказал, что погибший видел в нем клонов. Друзья подростка утверждают, что часто видели его пьяным. В Екатеринбурге он жил с мамой. Туда они переехали в прошлом году.