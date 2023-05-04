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Подросток в Екатеринбурге покончил с собой после выписки из реабилитационного центра

4 мая 2023, 07:21
Фото: 1MI
Школьник покончил с собой в Академическом районе Екатеринбурге. Случилось это после его возвращения из реабилитационного центра.

По словам знакомых, до того, как 15-летний юноша оказался в реабилитационном центре, он вел себя странно. Это стало настораживать одноклассников из Сысерти. Один из знакомых рассказал, что погибший видел в нем клонов. Друзья подростка утверждают, что часто видели его пьяным. В Екатеринбурге он жил с мамой. Туда они переехали в прошлом году.

По предварительной информации, мать мальчика в реабилитационный центр в середине апреля. Женщина в одиночку воспитывала сына, а с его отцом они были в разводе, пишет «КП-Екатеринбург».

Также, по словам источника издания, в момент гибели юноши мама находилась с ним в квартире, но она была в другой комнате.

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#Ирина Кирилова#Смерть#Суицид#Дети#Подростки#Происшествия#Екатеринбург
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