Подросток в Екатеринбурге покончил с собой после выписки из реабилитационного центра

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
По словам знакомых, до того, как 15-летний юноша оказался в реабилитационном центре, он вел себя странно. Это стало настораживать одноклассников из Сысерти. Один из знакомых рассказал, что погибший видел в нем клонов. Друзья подростка утверждают, что часто видели его пьяным. В Екатеринбурге он жил с мамой. Туда они переехали в прошлом году.
По предварительной информации, мать мальчика в реабилитационный центр в середине апреля. Женщина в одиночку воспитывала сына, а с его отцом они были в разводе, пишет «КП-Екатеринбург».
Также, по словам источника издания, в момент гибели юноши мама находилась с ним в квартире, но она была в другой комнате.