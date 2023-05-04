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Полицейским из Нижнего Тагила, в УАЗе которых умер задержанный, продлили арест

4 мая 2023, 09:19
Фото: 1MI
Сержанту Павлу Горшкову и лейтенанту Максиму Онучину из Нижнего Тагила, в служебном автомобиле которых скончался задержанный, продлили арест на два месяца до 29 июня.

Заседание суда прошло 28 апреля. Судья удовлетворила ходатайство о продлении содержания под стражей. Адвокат потерпевшей стороны объяснил, что это требуется для процессуальной работы и ситуационной экспертизы, пишет ИА «Все Новости».

По словам адвоката, экспертиза будет длиться около месяца. Затем будет подготовлено заключение. Кроме того, планируется ознакомление с материалами следственного заключения и уголовного дела каждой из сторон.

Напомним, сотрудники полиции Нижнего Тагила находятся под стражей со 2 февраля 2023 года. Они обвиняются в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Причиной обвинений стала ситуация, которая произошла 29 января 2023 года. Тогда двое полицейских задержали 44-летнего Сергея Шамрина. Они поместили его в отсек служебного УАЗа вверх ногами и вниз головой. Уже по прибытии в отделение полиции стало известно, что мужчина скончался. Вскрытие показало, что смерть наступила в результате перелома шейного отдела.

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#Полицейские#Арест#Уголовное дело#Суд#Сизо#Общество#Нижний Тагил#Мужчина умер в полицейской машине в Нижнем Тагиле#Ирина Кирилова
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