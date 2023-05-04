Полицейским из Нижнего Тагила, в УАЗе которых умер задержанный, продлили арест

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Заседание суда прошло 28 апреля. Судья удовлетворила ходатайство о продлении содержания под стражей. Адвокат потерпевшей стороны объяснил, что это требуется для процессуальной работы и ситуационной экспертизы, пишет ИА «Все Новости».
По словам адвоката, экспертиза будет длиться около месяца. Затем будет подготовлено заключение. Кроме того, планируется ознакомление с материалами следственного заключения и уголовного дела каждой из сторон.
Напомним, сотрудники полиции Нижнего Тагила находятся под стражей со 2 февраля 2023 года. Они обвиняются в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Им грозит до 10 лет лишения свободы.
Причиной обвинений стала ситуация, которая произошла 29 января 2023 года. Тогда двое полицейских задержали 44-летнего Сергея Шамрина. Они поместили его в отсек служебного УАЗа вверх ногами и вниз головой. Уже по прибытии в отделение полиции стало известно, что мужчина скончался. Вскрытие показало, что смерть наступила в результате перелома шейного отдела.