Полицейским из Нижнего Тагила, в УАЗе которых умер задержанный, продлили арест

Причиной обвинений стала ситуация, которая произошла 29 января 2023 года. Тогда двое полицейских задержали 44-летнего Сергея Шамрина. Они поместили его в отсек служебного УАЗа вверх ногами и вниз головой. Уже по прибытии в отделение полиции стало известно, что мужчина скончался. Вскрытие показало, что смерть наступила в результате перелома шейного отдела.