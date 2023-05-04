Половину апреля жители Нижнего Тагила дышали воздухом с превышением вредных выбросов

Напомним, 17 апреля во время действия режима НМУ на коксохимическом производстве ЕВРАЗ НТМК произошла внештатная ситуация на подстанции. Из-за этого произошел выброс желто-зеленого дыма. На предприятии уверяли, что он не повлек за собой угрозы для экологии и рассеялся еще на территории завода. Очевидцы же утверждали, что облако опустилось на Восточное шоссе и близлежащие административные здания.