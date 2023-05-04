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Половину апреля жители Нижнего Тагила дышали воздухом с превышением вредных выбросов

4 мая 2023, 08:49
Фото: 1MI
В апреле 15 дней из 30-ти газоанализатор TagilCity.ru и посты государственного мониторинга воздуха УГМС ловили превышение вредных веществ в атмосфере.

Превышение диоксида азота было 14 дней в районе Тагилстроя и центре города. Концентрация вещества достигала 2 ПДК. Некоторые дни с превышением диоксида азота приходились на действие режима неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных примесей в воздухе. Еще один день возле железнодорожного вокзала выше нормы в 1,25 раза был сероводород.

Оба химических вещества негативно влияют на дыхательную и нервную системы человека и могут вызывать пневмонию, болезни горла, слезотечение, головную боль, тошноту.

Напомним, 17 апреля во время действия режима НМУ на коксохимическом производстве ЕВРАЗ НТМК произошла внештатная ситуация на подстанции. Из-за этого произошел выброс желто-зеленого дыма. На предприятии уверяли, что он не повлек за собой угрозы для экологии и рассеялся еще на территории завода. Очевидцы же утверждали, что облако опустилось на Восточное шоссе и близлежащие административные здания.

Выброс зеленого дыма с Коксохима в Нижнем Тагиле произошел из-за сбоя оборудования
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#Анна Григорьева#Выбросы#Диоксид азота#Сероводород#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил
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