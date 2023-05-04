Половину апреля жители Нижнего Тагила дышали воздухом с превышением вредных выбросов

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Published Сегодня, 08:49
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Превышение диоксида азота было 14 дней в районе Тагилстроя и центре города. Концентрация вещества достигала 2 ПДК. Некоторые дни с превышением диоксида азота приходились на действие режима неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных примесей в воздухе. Еще один день возле железнодорожного вокзала выше нормы в 1,25 раза был сероводород.
Оба химических вещества негативно влияют на дыхательную и нервную системы человека и могут вызывать пневмонию, болезни горла, слезотечение, головную боль, тошноту.
Напомним, 17 апреля во время действия режима НМУ на коксохимическом производстве ЕВРАЗ НТМК произошла внештатная ситуация на подстанции. Из-за этого произошел выброс желто-зеленого дыма. На предприятии уверяли, что он не повлек за собой угрозы для экологии и рассеялся еще на территории завода. Очевидцы же утверждали, что облако опустилось на Восточное шоссе и близлежащие административные здания.