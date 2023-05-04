Полугодовалый ребенок умер в Нижнем Тагиле через сутки после посещения врача

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
По словам женщины, сын родился недоношенным, и у него почти сразу начался кашель. После выписки она возила его на все необходимые обследования, которые рекомендовали врачи.
Также мама погибшего мальчика пояснила, что малыш наблюдался в поликлинике на улице Балакинская. В больнице говорили, что у сына бронхит, назначали ингаляции и антибиотики. Несколько раз мальчик был госпитализирован. Но это не помогало, состояние ребенка ухудшалось.
Тагильчанка рассказала, что в последний раз она возила сына к педиатру 21 февраля, а 23 числа он умер дома. По ее словам, на приеме врач снова назначила ингаляции.
В заключении судмедэксперта значится, что ребенок скончался из-за острого обструктивного ларингита, осложнившегося асфиксией от отека гортани. Его дыхательные пути сомкнулись и он задохнулся.
Мама погибшего мальчика обратилась к юристам, она считает, что смерть сына наступила из-за неправильного лечения, пишет Е1.
В пресс-службе Минздрава редакции TagilCity.ru сообщили, что все случаи смерти младенцев разбираются в ведомстве на заседании областной комиссии по детской смертности. По данному факту также будет проведена проверка оказания необходимой медицинской помощи ребенку на всех этапах наблюдения. При этом, нельзя разглашать сведения, составляющих врачебную тайну.
Правовая оценка по данному случаю будет дана компетентными органами в соответствии с Законами РФ после проведения всех необходимых следственных действий и экспертиз, — пояснили TagilCity.ru в пресс-службе Минздрава Свердловской области.