Полугодовалый ребенок умер в Нижнем Тагиле через сутки после посещения врача

Также мама погибшего мальчика пояснила, что малыш наблюдался в поликлинике на улице Балакинская. В больнице говорили, что у сына бронхит, назначали ингаляции и антибиотики. Несколько раз мальчик был госпитализирован. Но это не помогало, состояние ребенка ухудшалось.