Появилось видео: двое мужчин побрили парня прямо в автобусе в Екатеринбурге

В Екатеринбурге распространяют видео с тем, как двое мужчин средних лет бреют в автобусе подростка. Пользователи в комментариях задаются вопросами, откуда у мужчин оказались с собой две бритвы и не является ли запись постановочной.

В начале мая в Екатеринбурге появилась информация о том, что два взрослых человека поймали подростка в автобусе и возмутились его длинными волосами. После этого свердловчане достали бритвы и начали брить парню голову. 4 мая появилось видео из автобуса, которое вызвало у пользователей вопросы. В комментариях зрители высказали сомнение в подлинности происходящего конфликта: И бритву они с собой носят всегда для таких случаев? А если это не постанова, то чего никто не вмешался-то? — говорит читательница Анна.