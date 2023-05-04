Появилось видео: двое мужчин побрили парня прямо в автобусе в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 17:14
Published Сегодня, 17:14
Modified Сегодня, 17:16
Updated Сегодня, 17:16
В начале мая в Екатеринбурге появилась информация о том, что два взрослых человека поймали подростка в автобусе и возмутились его длинными волосами. После этого свердловчане достали бритвы и начали брить парню голову.
4 мая появилось видео из автобуса, которое вызвало у пользователей вопросы. В комментариях зрители высказали сомнение в подлинности происходящего конфликта:
И бритву они с собой носят всегда для таких случаев? А если это не постанова, то чего никто не вмешался-то? — говорит читательница Анна.