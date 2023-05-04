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Появилось видео: двое мужчин побрили парня прямо в автобусе в Екатеринбурге

4 мая 2023, 17:14
Фото: Видео от Черный список Екатеринбург | Отзывы | ЧС
В Екатеринбурге распространяют видео с тем, как двое мужчин средних лет бреют в автобусе подростка. Пользователи в комментариях задаются вопросами, откуда у мужчин оказались с собой две бритвы и не является ли запись постановочной.

В начале мая в Екатеринбурге появилась информация о том, что два взрослых человека поймали подростка в автобусе и возмутились его длинными волосами. После этого свердловчане достали бритвы и начали брить парню голову.

4 мая появилось видео из автобуса, которое вызвало у пользователей вопросы. В комментариях зрители высказали сомнение в подлинности происходящего конфликта:

И бритву они с собой носят всегда для таких случаев? А если это не постанова, то чего никто не вмешался-то? — говорит читательница Анна.
#Общество#Видео#Екатеринбург#Автобус#Конфликт
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