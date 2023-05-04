Прохладно и облачно будет в Нижнем Тагиле 9 мая

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Согласно прогнозу, днем 9 мая столбики термометров поднимутся до отметки в +12 градусов, ночью похолодает до нуля. Ожидается северо-восточный ветер с порывами до семи метров в секунду.
Аллергикам Нижнего Тагила рекомендуется использовать индивидуальные средства защиты, так как в День Победы прогнозируется высокая концентрация пыльцы березы.
Кроме того, 9 мая в Нижнем Тагиле ожидаются небольшие геомагнитные возмущения в два балла по 9-балльной шкале.