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Прохладно и облачно будет в Нижнем Тагиле 9 мая

4 мая 2023, 10:44
Фото: 1MI
Прохладную и облачную погоду без осадков прогнозирую синоптики Гисметео в Нижнем Тагиле в День Победы 9 мая.

Согласно прогнозу, днем 9 мая столбики термометров поднимутся до отметки в +12 градусов, ночью похолодает до нуля. Ожидается северо-восточный ветер с порывами до семи метров в секунду.

Аллергикам Нижнего Тагила рекомендуется использовать индивидуальные средства защиты, так как в День Победы прогнозируется высокая концентрация пыльцы березы.

Кроме того, 9 мая в Нижнем Тагиле ожидаются небольшие геомагнитные возмущения в два балла по 9-балльной шкале.

В Нижнем Тагиле в День Победы прогремит праздничный салют
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#Евгения Сафина#День Победы#9 Мая#Прогноз погоды#Природа#Эксклюзив#Нижний Тагил
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