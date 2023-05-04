Режим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания выбросов объявлен в Нижнем Тагиле

Во время последнего режима неблагоприятных метеоусловий, который действовал с 18 по 20 апреля, на коксохимическом производстве ЕВРАЗ НТМК произошла внештатная ситуация на подстанции. В результате этого случился аварийный выброс газа. Кроме того, в этот период газоанализатор TagilCity.ru во время замеров воздуха два дня ловил превышение диоксида азота до двух раз.