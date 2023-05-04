TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:21

Published Сегодня, 06:21

Modified Сегодня, 06:23

Updated Сегодня, 06:23

Изображение материала

Режим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания выбросов объявлен в Нижнем Тагиле

4 мая 2023, 06:21
Фото: TagilCity.ru
Пять дней на территории Нижнего Тагила будет действовать режим НМУ первой степени опасности. Из-за погодных условий в эти дни возможен смог из промышленных выбросов.

Действие режима, по сообщению «Уральского УГМС», началось 3 мая в 20 часов, и закончится оно 7 мая также в 20 часов. В эти дни из-за погодных условий над городом возможен смог. При этом во время режима НМУ промышленные предприятия обязаны снижать интенсивность выбросов вредных веществ.

Во время последнего режима неблагоприятных метеоусловий, который действовал с 18 по 20 апреля, на коксохимическом производстве ЕВРАЗ НТМК произошла внештатная ситуация на подстанции. В результате этого случился аварийный выброс газа. Кроме того, в этот период газоанализатор TagilCity.ru во время замеров воздуха два дня ловил превышение диоксида азота до двух раз.

Выброс зеленого дыма с Коксохима в Нижнем Тагиле произошел из-за сбоя оборудования
Узнать подробнее
#Анна Григорьева#НМУ#Выбросы#Воздух#Загрязнение#Экология#Нижний Тагил
Подпишитесь
Стимул или метод давления. Мнение тагильчан о плате за пятерки на «Пушкинскую карту»
Вчера, 11:53
«Детская фракция»: в Гордуму Екатеринбурга могут попасть дети известных людей
Вчера, 15:55
Комиссия ЕВРАЗ НТМК расследует аварию с пострадавшими на коксохиме в Нижнем Тагиле
Вчера, 10:49
Покусанных на 38% больше: в Нижнем Тагиле клещи оттаяли раньше времени
Вчера, 15:33
В Нижнем Тагиле скончался анестезиолог-реаниматолог ГБ №1 Михаил Телицин
Вчера, 09:23
Первая гроза прошла в Нижнем Тагиле 3 мая: МЧС предупреждает от урагане
Вчера, 15:47