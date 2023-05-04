Режим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания выбросов объявлен в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
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Updated Сегодня, 06:23
Действие режима, по сообщению «Уральского УГМС», началось 3 мая в 20 часов, и закончится оно 7 мая также в 20 часов. В эти дни из-за погодных условий над городом возможен смог. При этом во время режима НМУ промышленные предприятия обязаны снижать интенсивность выбросов вредных веществ.
Во время последнего режима неблагоприятных метеоусловий, который действовал с 18 по 20 апреля, на коксохимическом производстве ЕВРАЗ НТМК произошла внештатная ситуация на подстанции. В результате этого случился аварийный выброс газа. Кроме того, в этот период газоанализатор TagilCity.ru во время замеров воздуха два дня ловил превышение диоксида азота до двух раз.