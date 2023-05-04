Родственники рассказали о погибшей под поездом в Первоуральске многодетной матери

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
По словам сестры погибшей 40-летней Оксаны Кочевой, за несколько минут до смерти она позвонила ей и попросила позаботиться о сыновьях. Женщина воспитывала троих детей одна, с мужем она была в разводе.
Также родственница пояснила, что у Оксаны были большие долги. Семь лет назад она стала виновницей смертельной аварии на трассе. Женщина не заметила сломавшийся автомобиль, стоявший на аварийной сигнализации, въехала в иномарку и сбила водителя, находившегося рядом. Мужчина погиб.
Свердловчанка была приговорена к полутора годам колонии-поселения, но вышла на свободу раньше из-за третьей беременности. По решению суда Оксана выплачивала семье погибшего крупную компенсацию. Деньги вычитали из ее зарплаты, поэтому ей нечем было кормить детей, пишет Е1.
Сейчас сотрудники транспортной прокуратуры выясняют все обстоятельства трагедии, которая привела к смерти женщины, и проводят проверку.