Родственники рассказали о погибшей под поездом в Первоуральске многодетной матери

Также родственница пояснила, что у Оксаны были большие долги. Семь лет назад она стала виновницей смертельной аварии на трассе. Женщина не заметила сломавшийся автомобиль, стоявший на аварийной сигнализации, въехала в иномарку и сбила водителя, находившегося рядом. Мужчина погиб.