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Родственники рассказали о погибшей под поездом в Первоуральске многодетной матери

4 мая 2023, 10:37
Фото: 1MI
Родные рассказали о многодетной матери, которая погибла 2 мая под колесами грузового поезда в Первоуральске.

По словам сестры погибшей 40-летней Оксаны Кочевой, за несколько минут до смерти она позвонила ей и попросила позаботиться о сыновьях. Женщина воспитывала троих детей одна, с мужем она была в разводе.

Также родственница пояснила, что у Оксаны были большие долги. Семь лет назад она стала виновницей смертельной аварии на трассе. Женщина не заметила сломавшийся автомобиль, стоявший на аварийной сигнализации, въехала в иномарку и сбила водителя, находившегося рядом. Мужчина погиб.

Свердловчанка была приговорена к полутора годам колонии-поселения, но вышла на свободу раньше из-за третьей беременности. По решению суда Оксана выплачивала семье погибшего крупную компенсацию. Деньги вычитали из ее зарплаты, поэтому ей нечем было кормить детей, пишет Е1.

Сейчас сотрудники транспортной прокуратуры выясняют все обстоятельства трагедии, которая привела к смерти женщины, и проводят проверку.

Многодетная мать погибла под колесами поезда в Первоуральске
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#Евгения Сафина#Смерть#Поезд#Родственники#Многодетная мать#Происшествия#Свердловская область#Первоуральск
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