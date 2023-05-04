Штрафы на 1,7 млн получили свердловчане за езду без ремней безопасности в 2023 году

За первые 4 месяца 2023 года Госавтоинспекция вынесла около 1700 постановлений об административных правонарушениях по статье 12.6 КоАП РФ, которая подразумевает штраф в размере 1000 рублей. Использование систем фото и видео фиксации позволяет улучшить безопасность дорожного движения на территории региона. Главная цель таких систем — обеспечение пассивной безопасности пассажиров автомобилей путем предотвращения ДТП. При этом их работа не ограничивается только наложением штрафов на нарушителей.