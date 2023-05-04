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Штрафы на 1,7 млн получили свердловчане за езду без ремней безопасности в 2023 году

4 мая 2023, 17:30
Фото: 1MI
За первые четыре месяца 2023 года в Свердловской области порядка 1700 водителей получили штрафы за нарушение правил применения ремней безопасности, часть из которых зафиксировали специальные дорожные камеры.

В Свердловской области действуют 20 стационарных комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил использования ремня безопасности. За прошедший 2022 год Госавтоинспекцией вынесено более 350 постановлений за данное нарушение. В случае игнорирования требований ПДД, связанных с применением ремней безопасности водителями и пассажирами транспортных средств, последствия могут быть тяжкими.

В районе уже зарегистрировано 159 ДТП с погибшими людьми и получившими различные травмы. Кроме этого, ведется работа по внедрению функции распознавания данного вида нарушений на передвижных и мобильных комплексах фиксации.

За первые 4 месяца 2023 года Госавтоинспекция вынесла около 1700 постановлений об административных правонарушениях по статье 12.6 КоАП РФ, которая подразумевает штраф в размере 1000 рублей. Использование систем фото и видео фиксации позволяет улучшить безопасность дорожного движения на территории региона. Главная цель таких систем — обеспечение пассивной безопасности пассажиров автомобилей путем предотвращения ДТП. При этом их работа не ограничивается только наложением штрафов на нарушителей.

Фото: Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области
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#Транспорт#Полиция#ГИБДД#Штраф#Штрафы#Нарушение ПДД#ПДД#Ремень безопасности#Камера
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