Студенты, лоббисты и другие. Кто заявился на праймериз ЕР в Гордуму Екатеринбурга

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
Сами праймериз пройдут с 22 по 28 мая. На данный момент зарегистрировались 88 участников и еще несколько человек подали документы, но в список еще не внесены: в том числе мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, депутат Госдумы и уральский спортсмен Антон Шипулин. Интересно, что из действующих депутатов ЕГД в праймериз примут участие всего 11 человек (около трети депутатского корпуса).
На прошедшей неделе вокруг голосования «единороссов» вспыхнуло аж два скандала, один за другим.
Несколько дней назад кто-то создал на Youtube канал «Екатеринбург Честный», на котором до сих пор висит единственный видеоролик: черный пиар против бывшего депутата екатеринбургской Гордумы Эдуарда Мансурова.
СМИ связывают Эдуарда, якобы, с группой авторитетов.
Экс-депутата гордумы Екатеринбурга Эдуарда Мансурова, который является публичным представителем авторитетной бизнес-группы «Четырехсотые», снимают с праймериз «Единой России», — пишет, к примеру, URA.RU.
Однако авторы видеоролика делают упор на прошлом Мансурова: якобы будучи активистом свердловского отделения КПРФ он вел себя достаточно оппозиционно, так что его стремление баллотироваться в городские депутаты от «ЕР», партии, которую Эдуард в прошлом жестко критиковал, действительно выглядит иронично.
Видимо, связями кандидатов с криминалитетом в наше время уже никого не удивить.
Второй скандал связан с бизнесменом Виталием Кочетковым.
Совладелец «Мотива» Виталий Кочетков провоцирует мощный конфликт на праймериз «Единой России» в Екатеринбурге. Лояльный ему депутат Тимофей Жуков выдвинулся в гордуму по округу №19, — пишет агентство URA.RU.
Далее автор новости высказывает предположение, мол, выдвижение Жукова можно трактовать, как объявление Кочетковым «политической войны». Мол, он срывает достигнутые договоренности, выставляя «незапланированного» кандидата на праймериз.
Хотя, если честно, подобные предположения похожи на «теорию заговора». Вряд ли выдвижение на праймериз стоит рассматривать, как серьезное «Иду на Вы». С другой стороны, в праймериз участвует помощник Жукова, Александр Шадрин.
Как бы то ни было, победа во внутрипартийном голосовании «Единой России» даст очень хорошие шансы победит и на выборах депутатов Гордумы.
Давайте посмотрим, кто готовится стать нашими «слугами народа»?
Новый корпус Гордумы может ощутимо «помолодеть». Так, на праймериз зарегистрировались вот такие кандидаты:
Сложно это интерпретировать. С одной стороны, «партия власти» реализует социальные лифты, дает молодым людям возможность реализоваться в законодательной власти. С другой же: возникают большие сомнения в компетенции 20-летних депутатов. Какие законодательные акты они способны написать?
Про этих кандидатов злые языки говорят, якобы бы они могут быть как-то аффилированы с ОПС «Уралмаш». Например, действующий депутат ЕГД Михаил Вечкензин.
Вечкензина причисляют к членами неформальной фракции ОПС «Уралмаш», это ни для кого не секрет. Сейчас это условное название целой бизнес-империи, которая занимается естественными монополиями, коммунальным бизнесом. Она интегрирует своих людей в органы под брендами совершенно разных партий, раскладывая яйца в разные корзины, — сказал корреспонденту «ФедералПресс» политолог Александр Пирогов.
Или еще один депутат Алексей Вихарев.
Сегодня тот самый Терентьев Сергей Вениаминович, начинавший тернистый путь «авторитета» в лихие 90-е, считается одним из реальных хозяев Екатеринбурга. Он коммунальный барон, бенефициар активов в недвижимости, торговле, общепите, контролёр многомиллиардного оборота на счетах и в кэше. На него оглядывается младая поросль. Зять Терентьева — Алексей Вихарев — заседает в Екатеринбургской гордуме, пиарит себя без устали, настраивается покорять новые политические вершины, — пишет портал «Компромат».
Участники праймериз обязаны указать место работы, так что предположить их аффелированность к той или иной компании несложно.
К примеру, Алексей Смирнов. В настоящее время он занимает должность начальника управления организационного управления службы директора по персоналу и общим вопросам УГМК.
Или Дмитрий Сторожилов, исполнительный директор АО «Специализированный застройщик „УГМК-Макаровский“».
У Горно-металлургической компании, к слову, есть представитель и в свердловской Облдуме: Алексей Свалов, долгое время возглавлявший пресс-службу УГМК.
До ноября 2022 года пиарщик Владимир Афонин работал помощником депутата Госдумы Максима Иванова (с 2016 года). А до этого (2004–2015 годы) — помощником депутата Госдумы Игоря Баринова.
За это время он не раз пытался баллотироваться в различные инстанции законодательной власти, но всякий раз — безуспешно. На этой кампании он будет работать «соло», без «шефской помощи». Со стороны, ситуация очень похожа на какой-то жест отчаяния. Последнюю попытку попасть во власть.
Отдельную номинацию мы решили выделить для пенсионера Анатолия Абаимова.
Вместо собственной биографии он опубликовал на странице свою родословную с 1873 года, рассказал о воевавших на фронтах Великой Отечественной родственниках и описал некоторые истории из своего детства.
Не совсем та информация, которую избирателям хотелось бы знать о своем будущем депутате, как нам кажется.