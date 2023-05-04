Студенты, лоббисты и другие. Кто заявился на праймериз ЕР в Гордуму Екатеринбурга

Сами праймериз пройдут с 22 по 28 мая. На данный момент зарегистрировались 88 участников и еще несколько человек подали документы, но в список еще не внесены: в том числе мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, депутат Госдумы и уральский спортсмен Антон Шипулин. Интересно, что из действующих депутатов ЕГД в праймериз примут участие всего 11 человек (около трети депутатского корпуса).