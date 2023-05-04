TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:11

Published Сегодня, 06:11

Modified Сегодня, 06:13

Updated Сегодня, 06:13

Изображение материала

TagilCity вошел в ТОП самых цитируемых в соцсетях СМИ Свердловской области за апрель

4 мая 2023, 06:11
Фото: 1MI

TagilCity.ru снова стал самым цитируемым в соцсетях СМИ Нижнего Тагила

Издание TagilCity.ru по итогам апреля 2023 года заняло пятое место в рейтинге цитируемости СМИ Свердловской области в соцсетях, по данным Mediametrics. Портал снова стал единственным тагильским изданием в пятерке лидеров.

За апрель 2023 года издание выпустило 1191 новость. Читатели совершили по ним 29,8 тысячи переходов. По данным Mediametrics, в среднем на одну новость приходится 25 переходов.

В лидерах рейтинга находится портал E1. Он выпустил 1608 новостей. В среднем на одну публикацию приходится почти 130 кликов. На втором месте находится портал 74 с 51,1 тысячи переходов. На третье место попало издание ku66. На него перешли из социальных сетей 40 тысяч раз. Четвертая строчка рейтинга у k-ur.info с 29,8 тысячи переходов.

TagilCity.ru подтвердил статус самого цитируемого СМИ Нижнего Тагила в 2023 году
Узнать подробнее
#Ирина Кирилова#Цитируемость#Рейтинг#Лидер#Топ#Общество#Нижний Тагил#Екатеринбург
Подпишитесь
Стимул или метод давления. Мнение тагильчан о плате за пятерки на «Пушкинскую карту»
Вчера, 11:53
«Детская фракция»: в Гордуму Екатеринбурга могут попасть дети известных людей
Вчера, 15:55
Комиссия ЕВРАЗ НТМК расследует аварию с пострадавшими на коксохиме в Нижнем Тагиле
Вчера, 10:49
Покусанных на 38% больше: в Нижнем Тагиле клещи оттаяли раньше времени
Вчера, 15:33
В Нижнем Тагиле скончался анестезиолог-реаниматолог ГБ №1 Михаил Телицин
Вчера, 09:23
Первая гроза прошла в Нижнем Тагиле 3 мая: МЧС предупреждает от урагане
Вчера, 15:47