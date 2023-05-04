TagilCity вошел в ТОП самых цитируемых в соцсетях СМИ Свердловской области за апрель

В лидерах рейтинга находится портал E1. Он выпустил 1608 новостей. В среднем на одну публикацию приходится почти 130 кликов. На втором месте находится портал 74 с 51,1 тысячи переходов. На третье место попало издание ku66. На него перешли из социальных сетей 40 тысяч раз. Четвертая строчка рейтинга у k-ur.info с 29,8 тысячи переходов.