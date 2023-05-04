Топ-5 Telegram-каналов чиновников в Свердловской области

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
Чтобы оценить востребованность, мы также смотрели количество подписчиков на каждый из Telegram-каналов. Конечно, не всегда количество означает качество, но, как уверяют эксперты, в случае с этой платформой даже небольшое число подписчиков может иметь вес.
По количеству подписчиков канал Николая Смирнова опережает других наших кандидатов. На момент публикации материала 3998 человек следили за деятельностью областного министра.
Подписчики Николая Смирнова в ежедневном режиме (кроме выходных) могут читать позитивные посты об «энергетических» достижениях региона. Министр ЖКХ публикует фотоотчеты с рабочих выездов и иную информацию общественного значения (к примеру, о масштабном голосовании за объекты благоустройства).
Пользователи Telegram ставят лайки и реакции на новости. Комментарии под постами не скрыты, их количество варьируется от ноля до 20+. Сам Николай Смирнов активно отвечает в комментариях на вопросы и дает пояснения по различным ситуациям.
У парламентария от Свердловской области 2 365 подписчиков (на момент публикации). Читатели Telegram-канала узнают о положительных итогах деятельности депутата, о результатах обращений граждан. Большая часть контента касается участников СВО.
Подписчики узнают о прецедентах, связанных как с СВО, так и с иными историями, происходящими в основном в Свердловской области. Граждане, как пишет сам парламентарий, обращаются к нему по разным поводам: проблемы с выплатами у военнослужащих, отпуска, повестки, гуманитарная помощь на СВО и многим другим.
Комментарии под постами у депутата оставлять нельзя — они скрыты. Подписчики могут ставить только реакции в виде смайлов.
Telegram-канал главы Нижнего Тагила появился чуть больше месяца назад — в конце марта. За это время на него подписались 800 человек.
В своих постах Владислав Пинаев рассказывает о жизни тагильчан, о реализуемых проектах, о важных городских решениях (например, окончание отопительного сезона), начале и ходе работ по социально значимым объектам. Также глава публикует поздравления, приветствия и видео с информацией или обращениями.
Комментарии у главы муниципалитета не закрыты, реакции ставить можно. На вопросы граждан под постами отвечает уполномоченный представитель мэрии.
Парламентария Андрея Альшевских в Telegram-канале, созданный больше года назад, читают 285 человек.
Свердловчане могут прочитать о событиях и проектах, реализуемых в Свердловской области (туркластер в Сысерти, крепость в селе Щелкун), о законотворческих инициативах, а также о судебных прецедентах. Помимо этого Альшевских высказывается о СВО.
Обратную связь парламентарий от Свердловской области получает только в виде просмотров. Ставить реакции и оставлять комментарии под постами Telegram-канала Альшевских не удастся.
В нашей подборке есть и другой свердловский градоначальник, использующий силу Telegram. У главы Кушвинского городского округа 189 подписчиков.
Читатели ресурса узнают об интересных людях города, о событиях (субботники, встречи с жителями Кушвинского городского округа), а также о мерах поддержки, которые оказываются людям, в том числе семьям участников СВО и самим мобилизованным. Также Михаил Слепухин публикует поздравления и обращения в видеоформате.
Посты нельзя комментировать, но можно на них реагировать смайлами.