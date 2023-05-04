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Топ-5 Telegram-каналов чиновников в Свердловской области

4 мая 2023, 06:31
Фото: 1MI
Редакция TagilCity.ru изучила то, как муниципальные управленцы и депутаты Свердловской области ведут свои Telegram-каналы. Мы сделали подборку наиболее информативных и активных представителей этой сферы и объяснили, чем это может быть полезно для свердловчан.

Чтобы оценить востребованность, мы также смотрели количество подписчиков на каждый из Telegram-каналов. Конечно, не всегда количество означает качество, но, как уверяют эксперты, в случае с этой платформой даже небольшое число подписчиков может иметь вес.

Николай Смирнов, министр энергетики и ЖКХ Свердловской области

По количеству подписчиков канал Николая Смирнова опережает других наших кандидатов. На момент публикации материала 3998 человек следили за деятельностью областного министра.

Подписчики Николая Смирнова в ежедневном режиме (кроме выходных) могут читать позитивные посты об «энергетических» достижениях региона. Министр ЖКХ публикует фотоотчеты с рабочих выездов и иную информацию общественного значения (к примеру, о масштабном голосовании за объекты благоустройства).

Пользователи Telegram ставят лайки и реакции на новости. Комментарии под постами не скрыты, их количество варьируется от ноля до 20+. Сам Николай Смирнов активно отвечает в комментариях на вопросы и дает пояснения по различным ситуациям. 

Telegram-канал Николая СмирноваTelegram-канал Николая Смирнова
Telegram-канал Николая СмирноваTelegram-канал Николая Смирнова
Telegram-канал Николая Смирнова
Фото: TagilCity.ru

Максим Иванов, депутат Государственной Думы ФС РФ

У парламентария от Свердловской области 2 365 подписчиков (на момент публикации). Читатели Telegram-канала узнают о положительных итогах деятельности депутата, о результатах обращений граждан. Большая часть контента касается участников СВО.

Подписчики узнают о прецедентах, связанных как с СВО, так и с иными историями, происходящими в основном в Свердловской области. Граждане, как пишет сам парламентарий, обращаются к нему по разным поводам: проблемы с выплатами у военнослужащих, отпуска, повестки, гуманитарная помощь на СВО и многим другим.

Комментарии под постами у депутата оставлять нельзя — они скрыты. Подписчики могут ставить только реакции в виде смайлов.

Telegram-канал депутата Максима ИвановаTelegram-канал депутата Максима Иванова
Telegram-канал депутата Максима ИвановаTelegram-канал депутата Максима Иванова
Telegram-канал депутата Максима Иванова
Фото: TagilCity.ru

Владислав Пинаев, мэр Нижнего Тагила

Telegram-канал главы Нижнего Тагила появился чуть больше месяца назад — в конце марта. За это время на него подписались 800 человек.

В своих постах Владислав Пинаев рассказывает о жизни тагильчан, о реализуемых проектах, о важных городских решениях (например, окончание отопительного сезона), начале и ходе работ по социально значимым объектам. Также глава публикует поздравления, приветствия и видео с информацией или обращениями. 

Комментарии у главы муниципалитета не закрыты, реакции ставить можно. На вопросы граждан под постами отвечает уполномоченный представитель мэрии. 

Telegram-канал Владислава ПинаеваTelegram-канал Владислава Пинаева
Telegram-канал Владислава ПинаеваTelegram-канал Владислава Пинаева
Telegram-канал Владислава Пинаева
Фото: TagilCity.ru

Андрей Альшевских, депутат Госдумы от Екатеринбурга, Верхней Пышмы и Среднеуральска

Парламентария Андрея Альшевских в Telegram-канале, созданный больше года назад, читают 285 человек. 

Свердловчане могут прочитать о событиях и проектах, реализуемых в Свердловской области (туркластер в Сысерти, крепость в селе Щелкун), о законотворческих инициативах, а также о судебных прецедентах. Помимо этого Альшевских высказывается о СВО.

Обратную связь парламентарий от Свердловской области получает только в виде просмотров. Ставить реакции и оставлять комментарии под постами Telegram-канала Альшевских не удастся. 

Telegram-канал депутата Андрея АльшевскихTelegram-канал депутата Андрея Альшевских
Telegram-канал депутата Андрея АльшевскихTelegram-канал депутата Андрея Альшевских
Telegram-канал депутата Андрея Альшевских
Фото: TagilCity.ru

Михаил Слепухин, мэр Кушвы

В нашей подборке есть и другой свердловский градоначальник, использующий силу Telegram. У главы Кушвинского городского округа 189 подписчиков. 

Читатели ресурса узнают об интересных людях города, о событиях (субботники, встречи с жителями Кушвинского городского округа), а также о мерах поддержки, которые оказываются людям, в том числе семьям участников СВО и самим мобилизованным. Также Михаил Слепухин публикует поздравления и обращения в видеоформате. 

Посты нельзя комментировать, но можно на них реагировать смайлами. 

Telegram-канал мэра Кушвы Михаила СлепухинаTelegram-канал мэра Кушвы Михаила Слепухина
Telegram-канал мэра Кушвы Михаила СлепухинаTelegram-канал мэра Кушвы Михаила Слепухина
Telegram-канал мэра Кушвы Михаила Слепухина
Фото: TagilCity.ru
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