В Екатеринбурге под иномаркой провалился асфальт

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
Автомобиль застрял в асфальте передним колесом. На место произошедшего приехали сотрудники ГИБДД, пишет Ура.ру со ссылкой на очевидцев.
По данным ГИБДД Екатеринбурга на данном участке регулируется дорожное движение. На место уже направлены инспекторы для фиксации произошедшего.
Напомним, в конце марта в Перми на выезде с улицы Подлеской на шоссе Космонавтов появился провал в асфальте. В дорожную яму попала «ГАЗель». Сначала у грузовика провалились передние колеса, но затем дыра расширилась и автомобиль полностью погрузился в яму.