В Екатеринбурге под иномаркой провалился асфальт

Напомним, в конце марта в Перми на выезде с улицы Подлеской на шоссе Космонавтов появился провал в асфальте. В дорожную яму попала «ГАЗель». Сначала у грузовика провалились передние колеса, но затем дыра расширилась и автомобиль полностью погрузился в яму.