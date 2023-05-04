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В Екатеринбурге под иномаркой провалился асфальт

4 мая 2023, 14:40
Фото: 1MI
Асфальт провалился под автомобилем Opel. Инцидент произошел на перекрестке улиц Сулимова и Советская в Екатеринбурге.

Автомобиль застрял в асфальте передним колесом. На место произошедшего приехали сотрудники ГИБДД, пишет Ура.ру со ссылкой на очевидцев.

По данным ГИБДД Екатеринбурга на данном участке регулируется дорожное движение. На место уже направлены инспекторы для фиксации произошедшего.

Напомним, в конце марта в Перми на выезде с улицы Подлеской на шоссе Космонавтов появился провал в асфальте. В дорожную яму попала «ГАЗель». Сначала у грузовика провалились передние колеса, но затем дыра расширилась и автомобиль полностью погрузился в яму.

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#Ирина Кирилова#Дорога#Иномарка#Асфальт#Происшествия#Екатеринбург
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