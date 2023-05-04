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В Нижнем Тагиле перекроют улицы для возложения цветов к мемориалам к 9 мая

4 мая 2023, 11:17
Фото: 1MI
5 и 6 мая в Нижнем Тагиле будет перекрыта часть улиц на Тагилстрое и Руднике. Это связано с проведением акции «Память» и возложением цветов к памятникам ко Дню Победы.

5 мая ограничения будут введены с 16.00 и до окончания мероприятия на улице Металлургов от улицы Шевченко до улицы Технической. Возложение цветов состоится на площади Боевой славы металлургов. Тагильчане будут чтить память воинов, павших в боях за Родину.

6 мая с 11.45 перекроют движение транспорта по улице Кольцова от улицы Ульяновская до дома № 20 по улице Кольцова. В сквере ДК имени рудника 3 интернационала находится памятник горнякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Ограничение будет снято также после окончания мероприятия.

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#Евгения Сафина#Перекрытие дорог#9 Мая#Памятники#Цветы#День Победы#Транспорт#Нижний Тагил
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