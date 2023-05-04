В Нижнем Тагиле перекроют улицы для возложения цветов к мемориалам к 9 мая

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
5 мая ограничения будут введены с 16.00 и до окончания мероприятия на улице Металлургов от улицы Шевченко до улицы Технической. Возложение цветов состоится на площади Боевой славы металлургов. Тагильчане будут чтить память воинов, павших в боях за Родину.
6 мая с 11.45 перекроют движение транспорта по улице Кольцова от улицы Ульяновская до дома № 20 по улице Кольцова. В сквере ДК имени рудника 3 интернационала находится памятник горнякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Ограничение будет снято также после окончания мероприятия.