В Нижнем Тагиле перекроют улицы для возложения цветов к мемориалам к 9 мая

5 мая ограничения будут введены с 16.00 и до окончания мероприятия на улице Металлургов от улицы Шевченко до улицы Технической. Возложение цветов состоится на площади Боевой славы металлургов. Тагильчане будут чтить память воинов, павших в боях за Родину.