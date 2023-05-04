В Нижнем Тагиле пройдет областной турнир по уличной атлетике «Заряди себя»

Турнир пройдет по двум дисциплинам: «Фристайл СОЛО» и «Базовый комплекс». Мероприятие бесплатное, проводиться оно будет на территории «Тагильской лагуны — 2» за Дворцом детского и юношеского творчества. Если 14 мая будут неблагоприятные погодные условия, турнир состоится на 2 этаже в фойе ГДМ.