В Нижнем Тагиле пройдет областной турнир по уличной атлетике «Заряди себя»

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Турнир пройдет по двум дисциплинам: «Фристайл СОЛО» и «Базовый комплекс». Мероприятие бесплатное, проводиться оно будет на территории «Тагильской лагуны — 2» за Дворцом детского и юношеского творчества. Если 14 мая будут неблагоприятные погодные условия, турнир состоится на 2 этаже в фойе ГДМ.
Сбор участников и регистрация начнется в 12.30 и закончится в 13.00. Затем в течение получаса пройдет открытие турнира.
Конкурсная программа будет проходить с 13.40 до 18.30. После состоится подведение итогов и закрытие мероприятия.
Регистрация участников проводится онлайн до 8 мая. Желающим необходимо заполнить форму: https://forms.yandex.ru/cloud/643937ad02848f0af008a054/
Организаторами уличного турнира являются региональное общественное объединение уличной атлетики «Стойкие» и региональная общественная организация Свердловской области Центр спортивных субкультур «Прорыв».