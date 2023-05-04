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В Нижнем Тагиле пройдет областной турнир по уличной атлетике «Заряди себя»

4 мая 2023, 13:59
Фото: 1MI
14 мая в Нижнем Тагиле состоится областной турнир по уличной атлетике «Заряди себя». Для участия необходима предварительная регистрация.

Турнир пройдет по двум дисциплинам: «Фристайл СОЛО» и «Базовый комплекс». Мероприятие бесплатное, проводиться оно будет на территории «Тагильской лагуны — 2» за Дворцом детского и юношеского творчества. Если 14 мая будут неблагоприятные погодные условия, турнир состоится на 2 этаже в фойе ГДМ.

Сбор участников и регистрация начнется в 12.30 и закончится в 13.00. Затем в течение получаса пройдет открытие турнира.

Конкурсная программа будет проходить с 13.40 до 18.30. После состоится подведение итогов и закрытие мероприятия.

Регистрация участников проводится онлайн до 8 мая. Желающим необходимо заполнить форму: https://forms.yandex.ru/cloud/643937ad02848f0af008a054/

Организаторами уличного турнира являются региональное общественное объединение уличной атлетики «Стойкие» и региональная общественная организация Свердловской области Центр спортивных субкультур «Прорыв».

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