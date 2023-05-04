В Нижнем Тагиле самбисты клуба «Вымпел» пробежали эстафету в честь «Дня Победы»

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
Юные борцы вместе со своими тренерами Николаем Пляшкуном и Дмитрием Колесниковым пробежали от площади Танкостроителей до Мемориального комплекса «Площади Славы».
Координатор федерального партпроекта «Za самбо» в Свердловской области Алексей Свалов поддержал ребят и поздравил присутствующих с наступающим Днем Победы.
Впереди День Победы — самый важный праздник для нашей страны. Он касается каждой семьи. В прошлом году в Нижнем Тагиле открывали стелу «Город трудовой области», ведь именно здесь во время войны выпускали танки, наши бабушки и дедушки работали на заводах, лили сталь. Все это помогало приближать Победу. Спасибо вам и вашим родителям, что помните о великом подвиге, и принимаете участие в Эстафете Победы, — сказал Алексей Свалов.
Самбо — по-настоящему народный вид спорта, добавил координатор партийного проекта «Za самбо». Также он пообещал спортсменам поддержку от лица общественного совета программы и пожелал спортсменам добиваться высоких результатов.
Эстафета Победы завершилась у Мемориального комплекса «Площадь Славы». Тагильские борцы вместе с тренерами, директором СШ «Тагилстрой» Светланой Блюденовой, координатором федерального партпроекта «Za самбо» в Свердловской области Алексеем Сваловым и членом общественного совета «Za самбо» Александром Какушей возложили цветы к Мемориалу.