В Нижнем Тагиле самбисты клуба «Вымпел» пробежали эстафету в честь «Дня Победы»

Эстафета Победы завершилась у Мемориального комплекса «Площадь Славы». Тагильские борцы вместе с тренерами, директором СШ «Тагилстрой» Светланой Блюденовой, координатором федерального партпроекта «Za самбо» в Свердловской области Алексеем Сваловым и членом общественного совета «Za самбо» Александром Какушей возложили цветы к Мемориалу.