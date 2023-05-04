В Нижнем Тагиле участились ДТП с участием детей

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
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Updated Сегодня, 04:40
Возраст пострадавших составляет от 4 месяцев до 6 лет. Все они являются пассажирами автомобилей. В связи с этим в ГИБДД напомнили о необходимости строгого соблюдения правил перевозки детей.
В Отделе пропаганды ГИБДД рассказали, что при совершении поездок с детьми нужно позаботиться о правилах безопасности. Дети до 7 лет должны перевозиться в специальном кресле. С 7 лет разрешается использовать ремни безопасности, но только на заднем сидении. С 12 лет детей можно перевозить на переднем сидении. Отмечается, что пристегнут ребенок должен быть с начала движения и до его завершения.
За нарушение правил перевозки юных пассажиров предусмотрен штраф в размере 3 тысяч рублей.