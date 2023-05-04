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В Нижнем Тагиле участились ДТП с участием детей

4 мая 2023, 04:38
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД
Случаи дорожно-транспортных происшествий с участием детей увеличились в Нижнем Тагиле. За апрель 2023 года травмы в результате аварий получили 5 детей.

Возраст пострадавших составляет от 4 месяцев до 6 лет. Все они являются пассажирами автомобилей. В связи с этим в ГИБДД напомнили о необходимости строгого соблюдения правил перевозки детей.

В Отделе пропаганды ГИБДД рассказали, что при совершении поездок с детьми нужно позаботиться о правилах безопасности. Дети до 7 лет должны перевозиться в специальном кресле. С 7 лет разрешается использовать ремни безопасности, но только на заднем сидении. С 12 лет детей можно перевозить на переднем сидении. Отмечается, что пристегнут ребенок должен быть с начала движения и до его завершения.

За нарушение правил перевозки юных пассажиров предусмотрен штраф в размере 3 тысяч рублей.

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#Ирина Кирилова#Дети#Авария#Профилактика#ДТП#Нижний Тагил
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