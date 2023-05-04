В Свердловской области запретили летать беспилотникам

Напомним, в ночь на 3 мая российские военные вывели из строя два беспилотника украинской стороны. Они пытались нанести удар по Кремлю. Владимир Путин при этом не пострадал. Также нет информации и о других пострадавших от падения и разлета осколков беспилотников.