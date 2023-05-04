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В Свердловской области запретили летать беспилотникам

4 мая 2023, 14:09
Фото: 1MI

Беспилотникам запретили летать на территории Свердловской области

Беспилотным воздушным суднам запретили летать над Свердловской областью. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Запрет вводится в целях усиления охраны общественного порядка и для обеспечения безопасности граждан, а также военных объектов и объектов жизнедеятельности, а также иных.

На данный момент в регионе действует режим базовой готовности. Он будет действовать до особого распоряжения. Контроль за исполнением указа Куйвашев оставил за собой.

Напомним, в ночь на 3 мая российские военные вывели из строя два беспилотника украинской стороны. Они пытались нанести удар по Кремлю. Владимир Путин при этом не пострадал. Также нет информации и о других пострадавших от падения и разлета осколков беспилотников.

Украина ночью попыталась нанести удар по Кремлю
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#Ирина Кирилова#Запрет#Полеты#Беспилотник#Транспорт#Эксклюзив#Свердловская область#Евгений Куйвашев
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