В Свердловской области запретили летать беспилотникам

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
Запрет вводится в целях усиления охраны общественного порядка и для обеспечения безопасности граждан, а также военных объектов и объектов жизнедеятельности, а также иных.
На данный момент в регионе действует режим базовой готовности. Он будет действовать до особого распоряжения. Контроль за исполнением указа Куйвашев оставил за собой.
Напомним, в ночь на 3 мая российские военные вывели из строя два беспилотника украинской стороны. Они пытались нанести удар по Кремлю. Владимир Путин при этом не пострадал. Также нет информации и о других пострадавших от падения и разлета осколков беспилотников.