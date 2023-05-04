Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
Modified Сегодня, 15:58
Updated Сегодня, 15:58
Многие муниципальные управленцы и депутаты Свердловской области ведут свои Telegram-каналы. Редакция TagilCity.ru составила подборку наиболее активных и информативных представителей.
В апреле 2023 года в Арбитражный суд Свердловской области различные компании подавали многомилионные иски. Оганизации и предприятия судятся из-за долгов за электроэнергию, неисполнение договоров аренды или поставки.
Полугодовалый мальчик умер в Нижнем Тагиле через сутки после посещения педиатра. Он родился недоношенным и постоянно кашлял. Региональный Минздрав проведет проверку по факту смерти малыша.
Половину апреля жители Нижнего Тагила дышали воздухом с превышением вредных веществ. Газоанализатор редакции и посты УГМС 15 дней из 30 фиксировали превышения диоксида азота и сероводорода. Оба эти вещества оказывают негативное влияние на нервную и дыхательную систему людей.
88 участников от «Единой России» зарегистрировались на праймериз по выбору кандидатов депутатов в Гордуму Екатеринбурга. Однако некоторые из них еще не внесены в списки. Сами праймериз состоятся с 22 по 28 мая.