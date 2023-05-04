TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:49

Published Сегодня, 15:49

Modified Сегодня, 15:58

Updated Сегодня, 15:58

Изображение материала

Выбросы в Нижнем Тагиле, соцсети чиновников и праймериз в Гордуму Екатеринбурга

4 мая 2023, 15:49
Фото: 1MI
Половину апреля в Нижнем Тагиле были выбросы вредных веществ, чиновники и депутаты Свердловской области активно ведут Telegram-каналы, а в Гордуму Екатеринбурга состоятся праймериз. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области 3 мая.

Многие муниципальные управленцы и депутаты Свердловской области ведут свои Telegram-каналы. Редакция TagilCity.ru составила подборку наиболее активных и информативных представителей.

Топ-5 Telegram-каналов чиновников в Свердловской области
Узнать подробнее

В апреле 2023 года в Арбитражный суд Свердловской области различные компании подавали многомилионные иски. Оганизации и предприятия судятся из-за долгов за электроэнергию, неисполнение договоров аренды или поставки.

Долг за электричество и споры газовиков. Крупные арбитражные дела в апреле 2023 года
Узнать подробнее

Полугодовалый мальчик умер в Нижнем Тагиле через сутки после посещения педиатра. Он родился недоношенным и постоянно кашлял. Региональный Минздрав проведет проверку по факту смерти малыша.

Полугодовалый ребенок умер в Нижнем Тагиле через сутки после посещения врача
Узнать подробнее

Половину апреля жители Нижнего Тагила дышали воздухом с превышением вредных веществ. Газоанализатор редакции и посты УГМС 15 дней из 30 фиксировали превышения диоксида азота и сероводорода. Оба эти вещества оказывают негативное влияние на нервную и дыхательную систему людей.

Половину апреля жители Нижнего Тагила дышали воздухом с превышением вредных выбросов
Узнать подробнее

88 участников от «Единой России» зарегистрировались на праймериз по выбору кандидатов депутатов в Гордуму Екатеринбурга. Однако некоторые из них еще не внесены в списки. Сами праймериз состоятся с 22 по 28 мая.

Студенты, лоббисты и другие. Кто заявился на праймериз ЕР в Гордуму Екатеринбурга
Узнать подробнее
#Общество#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Свердловская область#Нижний Тагил#Евгения Сафина#Выбросы#Арбитражные дела#Чиновники#Месеенджер#Ребенок#Смерть#Больница
Подпишитесь
Студенты, лоббисты и другие. Кто заявился на праймериз ЕР в Гордуму Екатеринбурга
Сегодня, 12:35
Стимул или метод давления. Мнение тагильчан о плате за пятерки на «Пушкинскую карту»
Вчера, 11:53
Топ-5 Telegram-каналов чиновников в Свердловской области
Сегодня, 06:31
Половину апреля жители Нижнего Тагила дышали воздухом с превышением вредных выбросов
Сегодня, 08:49
«Детская фракция»: в Гордуму Екатеринбурга могут попасть дети известных людей
Вчера, 15:55
Глава пострадавшего от пожара поселка Сосьва подал в отставку
Сегодня, 09:12