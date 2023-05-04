Юные натуралисты очистили от мусора берег реки Тагил

Если вы планируете провести мероприятие по очистке от мусора мест общественного пребывания, имеющих историческую и природную ценность, вы можете отправить заявку на вывоз собранных отходов по адресу [email protected] Все сообщения будут рассмотрены, а заявители получат уведомления о результатах рассмотрения.