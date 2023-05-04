Юные натуралисты очистили от мусора берег реки Тагил

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В субботнике приняли участие юные тагильчане из 13 учебных заведений города и сотрудники компании «Рифей». Всего около 70 человек.
Мы уже несколько лет активно сотрудничаем со Станцией юных натуралистов и в этом году решили присоединиться к субботнику, который они ежегодно проводят на берегу реки Тагил. При этом мы не только организовали вывоз собранных отходов с Красного Камня, а также вышли на уборку берега вместе ребятами, поскольку уверены, чем больше будет таких акций — тем выше ответственность и экологическая культура уральцев, — пояснил исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.
Если вы планируете провести мероприятие по очистке от мусора мест общественного пребывания, имеющих историческую и природную ценность, вы можете отправить заявку на вывоз собранных отходов по адресу [email protected] Все сообщения будут рассмотрены, а заявители получат уведомления о результатах рассмотрения.