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Юные натуралисты очистили от мусора берег реки Тагил

4 мая 2023, 04:00
Фото: Пресс-служба ООО «Компания Рифей»
Уборку на Красном Камне уже который год организует городская Станция юных натуралистов. В субботнике приняли участие школьники и помогли очистить от мусора берег реки Тагил. В процессе очистки прибрежной полосы собрано и вывезено почти 8 кубометров отходов.

В субботнике приняли участие юные тагильчане из 13 учебных заведений города и сотрудники компании «Рифей». Всего около 70 человек.

Мы уже несколько лет активно сотрудничаем со Станцией юных натуралистов и в этом году решили присоединиться к субботнику, который они ежегодно проводят на берегу реки Тагил. При этом мы не только организовали вывоз собранных отходов с Красного Камня, а также вышли на уборку берега вместе ребятами, поскольку уверены, чем больше будет таких акций — тем выше ответственность и экологическая культура уральцев, — пояснил исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.
Фото: Пресс-служба ООО «Компания Рифей»

Если вы планируете провести мероприятие по очистке от мусора мест общественного пребывания, имеющих историческую и природную ценность, вы можете отправить заявку на вывоз собранных отходов по адресу [email protected] Все сообщения будут рассмотрены, а заявители получат уведомления о результатах рассмотрения.

#Анастасия Стрежнева#Общество#Нижний Тагил#Федор Потапов#Рифей#Уборка#Уборка мусора#Вывоз мусора#Мусор#Субботник#Река Тагил
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