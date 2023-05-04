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Жителей многоэтажки в Екатеринбурге предупредили о вспышке кори

4 мая 2023, 03:28
Фото: 1MI
Жителей одного из домов на ВИЗе в Екатеринбурге предупредили о вспышке кори. Поквартирный обход осуществляли сотрудники Роспотребнадзора.

Одновременно с гражданами общались детский и взрослый врачи, пишет Е1 со ссылкой на жильцов. Однако, где именно был выявлен источник заражения, не говорили.

В Роспотребнадзоре подтвердили, что в Свердловской области уже 52 случая кори подтверждено. 12 человек остаются под наблюдением. В случае выявления зараженного, по месту его жительства проводится профилактическая работа.

Там отметили, что основная масса заболевших прибывает из ближнего зарубежья. Чтобы защитить себя от возможного заражения, рекомендуется чаще мыть руки и избегать контакта с заболевшим.

#Ирина Кирилова#Заболеваемость#Корь#Роспотребнадзор#Здоровье#Екатеринбург
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