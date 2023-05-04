Жителей многоэтажки в Екатеринбурге предупредили о вспышке кори

Posted Сегодня, 03:28
Published Сегодня, 03:28
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
Одновременно с гражданами общались детский и взрослый врачи, пишет Е1 со ссылкой на жильцов. Однако, где именно был выявлен источник заражения, не говорили.
В Роспотребнадзоре подтвердили, что в Свердловской области уже 52 случая кори подтверждено. 12 человек остаются под наблюдением. В случае выявления зараженного, по месту его жительства проводится профилактическая работа.
Там отметили, что основная масса заболевших прибывает из ближнего зарубежья. Чтобы защитить себя от возможного заражения, рекомендуется чаще мыть руки и избегать контакта с заболевшим.