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Звание «Ветеран труда» на Урале за 3 года получили почти 9 тысяч человек

4 мая 2023, 04:20
Фото: 1MI
Почти 9 тысяч жителей Свердловской области за 3 года получили звание «Ветеран труда». В общей сложности с даты утверждения данной награды ее получили уже 69 тысяч человек.

Каждый претендент-мужчина должен иметь трудовой стаж от 35 до 40 лет. Для женщин эта цифра составляет от 10 до 35 лет. Число лет зависит от рода деятельности, а также наличия инвалидности и количества детей, сообщают в Департаменте информационной политики.

Звание присваивается гражданам по указу губернатора. После того, как все документы будут утверждены, житель региона получает специальное удостоверение.

Отмечается, что ветеранам труда полагается ежемесячная выплата. Она составляет в 2023 году 1022 рубля. Каждый год эта сумма индексируется.

#Ирина Кирилова#Звание#Награда#Жители#Общество#Свердловская область
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