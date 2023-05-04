Звание «Ветеран труда» на Урале за 3 года получили почти 9 тысяч человек

Каждый претендент-мужчина должен иметь трудовой стаж от 35 до 40 лет. Для женщин эта цифра составляет от 10 до 35 лет. Число лет зависит от рода деятельности, а также наличия инвалидности и количества детей, сообщают в Департаменте информационной политики.