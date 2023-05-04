Звание «Ветеран труда» на Урале за 3 года получили почти 9 тысяч человек

Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
Modified Сегодня, 04:22
Updated Сегодня, 04:22
Каждый претендент-мужчина должен иметь трудовой стаж от 35 до 40 лет. Для женщин эта цифра составляет от 10 до 35 лет. Число лет зависит от рода деятельности, а также наличия инвалидности и количества детей, сообщают в Департаменте информационной политики.
Звание присваивается гражданам по указу губернатора. После того, как все документы будут утверждены, житель региона получает специальное удостоверение.
Отмечается, что ветеранам труда полагается ежемесячная выплата. Она составляет в 2023 году 1022 рубля. Каждый год эта сумма индексируется.