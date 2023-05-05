10-летний школьник установил рекорд России по вису на руках на перекладине

Напомним, Фанис Хайруллин и сам является рекордсменом. Последний его рекорд — это отжимания на тыльной стороне кистей рук. Он выполнил 46 раз за одну минуту. Позднее он перебил свой же рекорд, выполнив упражнение 48 раз. Фанис добавляет, что повторять этот опыт без специальной подготовки не рекомендуется. Это обусловлено тем, что подобные отжимания требуют развитого и гибкого кистевого состава.