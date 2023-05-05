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10-летний школьник установил рекорд России по вису на руках на перекладине

5 мая 2023, 06:26
Фото: Фанис Хайруллин
Рекорд России установил 10-летний Максим Выдрин. Он провисел на двух руках на перекладине 4 минуты 26 секунд.

Тренером юноши является Фанис Хайруллин. Он отметил, что теперь в его команде «Стойкие» 15 рекордсменов. Всего в их копилке 20 рекордов России. При этом продолжается подготовка к новым рекордам, сообщил Фанис Хайруллин.

Напомним, Фанис Хайруллин и сам является рекордсменом. Последний его рекорд — это отжимания на тыльной стороне кистей рук. Он выполнил 46 раз за одну минуту. Позднее он перебил свой же рекорд, выполнив упражнение 48 раз. Фанис добавляет, что повторять этот опыт без специальной подготовки не рекомендуется. Это обусловлено тем, что подобные отжимания требуют развитого и гибкого кистевого состава.

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