23 лесных пожара произошло за сутки в Свердловской области

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Об этом сообщает федеральная Авиалесоохрана. По информации департамента информполитики, за сутки в регионе потушили 14 пожаров на площади 270 гектаров. В этом были задействованы более 700 человек, а также специальная техника.
Известно, что пожарные локализовали лесные пожары в Невьянском лесничестве и Режевском лесничествах. Угрозы для населенных пунктов в настоящий момент нет. Борьба с двумя лесными пожарами в Березовском лесничестве продолжается, работают более 40 человек и 13 единиц спецтехники.
Ранее н задымление пожаловались жители поселка Озерной. Они сказали, что из-за лесных пожаров у них все небо затянуто дымом.