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23 лесных пожара произошло за сутки в Свердловской области

5 мая 2023, 10:03
Фото: 1MI
В Свердловской области за сутки произошло 23 пожара. Их общая площадь составила 2200 га. Некоторые из них еще тушат.

Об этом сообщает федеральная Авиалесоохрана. По информации департамента информполитики, за сутки в регионе потушили 14 пожаров на площади 270 гектаров. В этом были задействованы более 700 человек, а также специальная техника.

Известно, что пожарные локализовали лесные пожары в Невьянском лесничестве и Режевском лесничествах. Угрозы для населенных пунктов в настоящий момент нет. Борьба с двумя лесными пожарами в Березовском лесничестве продолжается, работают более 40 человек и 13 единиц спецтехники.

Ранее н задымление пожаловались жители поселка Озерной. Они сказали, что из-за лесных пожаров у них все небо затянуто дымом.

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#Елена Озерова#Свердловская область#Пожар#Леса#Лесные пожары#Спасатели#Происшествия
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