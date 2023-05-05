Более 160 самосвалов отходов вывезли за месяц из Свердловской области

В 2023 году с заявками на вывоз собранных за время субботников отходов к региональному оператору обратились администрации Краснотурьинского, Горноуральского, Североуральского и Качканарского городских округов. Объем отходов за время апрельской уборки территорий составил около 1300 кубометров.