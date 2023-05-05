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Более 160 самосвалов отходов вывезли за месяц из Свердловской области

5 мая 2023, 08:44
Фото: Пресс-служба ООО «Компания Рифей»
По итогам апрельских субботников из 4 городских округов Свердловской области было вывезено 1300 кубометров отходов в более чем 160 самосвалах.

В 2023 году с заявками на вывоз собранных за время субботников отходов к региональному оператору обратились администрации Краснотурьинского, Горноуральского, Североуральского и Качканарского городских округов. Объем отходов за время апрельской уборки территорий составил около 1300 кубометров.

Больше всего мусора собрали жители Краснотурьинска. 96 самосвалов вывез региональный оператор с территории округа. Около 48 грузовых машин с отходами были транспортированы из Горноуральского городского округа, более 10 — из Североуральска, и 4 — из Качканара.

Фото: Пресс-служба ООО «Компания Рифей»
В этом году мы отметили значительный рост заявок на вывоз отходов субботников от администраций городских округов, а также от юридических лиц. Это лучшая оценка нашей работы, поскольку своевременный вывоз отходов уборки — это не только санитарная, но и пожарная безопасность и оперативное транспортирование — важная часть успешности данного мероприятия, — подчеркнул исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.

Если у вас есть вопросы по работе регионального оператора, задать их можно с 8.00 до 20.00 часов по телефону горячей линии 8-800-234-02-43.

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#Анастасия Стрежнева#Свердловская область#Общество#Вывоз мусора#Мусор#Отходы#Рифей#Федор Потапов#Субботники
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