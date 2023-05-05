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Более 2 миллионов рублей перевели аферистам жители Верхней Пышмы

5 мая 2023, 13:18
Фото: 1MI
В Верхней Пышме местные жители перевели мошенникам в общей сложности свыше двух миллионов рублей.

Больше всего аферистам передал один мужчина – он перевел им 900 тысяч рублей, предварительно взяв кредит, сообщает МО МВД России «Верхнепышминский». Пострадавшему 59 лет.

Он рассказал, что в WhatsApp ему позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником Центробанка. Аферист сказал, что неизвестные пытаются оформить кредит на его имя. Поэтому ему нужно перевести деньги на «безопасный счет». Все это мужчина и сделал, предварительно взяв кредит.

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#Елена Озерова#Мошенники#Кредит#Деньги#Криминал#Свердловская область#Верхняя Пышма
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