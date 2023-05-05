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Более десятка домов сгорели в селе Тюменской области

5 мая 2023, 07:29
Фото: 1MI
В селе Успенка Тюменской области более 10 домов сгорели в результате пожара. На данный момент тушение продолжается. Огонь бушует вторые сутки.

Сотрудники МЧС смогли локализовать распространение пожара. По словам очевидцев, сгорела полностью одна база. Вторая целая. В месте возгорания складировали стоги сена, теперь они горят, пишет «Наш город».

В МЧС по Тюменской области сообщили, что в Успенке проводится опашка населенных пунктов. В ликвидации пожаров также участвуют два вертолета и один самолет.

На месте также работают полицейские. Они проводят опрос местных жителей, уточняя, какая им требуется помощь. Также бороться с огнем помогают волонтеры. По словам одного из добровольцев, охваченная огнем площадь огромная.

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#Ирина Кирилова#Пожар#Возгорание#Село#Происшествия
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