Более десятка домов сгорели в селе Тюменской области

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Сотрудники МЧС смогли локализовать распространение пожара. По словам очевидцев, сгорела полностью одна база. Вторая целая. В месте возгорания складировали стоги сена, теперь они горят, пишет «Наш город».
В МЧС по Тюменской области сообщили, что в Успенке проводится опашка населенных пунктов. В ликвидации пожаров также участвуют два вертолета и один самолет.
На месте также работают полицейские. Они проводят опрос местных жителей, уточняя, какая им требуется помощь. Также бороться с огнем помогают волонтеры. По словам одного из добровольцев, охваченная огнем площадь огромная.