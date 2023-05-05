Детские сады Нижнего Тагила продолжают обрабатывать от клещей

Что касается обработки от клещей, в текущем сезоне Свердловской области к 24 апреля обработано 607,4 га, это чуть более 5% от всех запланированных площадей (11 336 га). С приходом тепла уже было замечено 88 случаев покусов клещей, что на 38% больше, чем за такой же период прошлого года.