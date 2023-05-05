Детские сады Нижнего Тагила продолжают обрабатывать от клещей

Posted Сегодня, 17:42
Published Сегодня, 17:42
Modified Сегодня, 17:44
Updated Сегодня, 17:44
В детских садах акарицидная обработка территории проводится в конце рабочей недели. Этим занимаются нанятые сотрудники из специализированной фирмы по обработке от клещей в Нижнем Тагиле.
В связи с этим родители воспитанников получают предупреждения, что забрать детей лучше пораньше.
У моей коллеги сегодня проводят такую обработку. В нашем саду — «Солнышко» в центре города — мы еще неделю назад с этим столкнулись. Считаю, что это правильно. Нынче клещи прямо оживились, это не шутки, — поделилась читательница TagilCity.ru Евгения.
Ранее корреспонденты TagilCity.ru общались с жителями Нижнего Тагила на тему клещей и мерах защиты от них. Как оказалось, некоторые тагильчане знают «дедовские» способы извлечения и уничтожения клещей, которые лучше не использовать.
Что касается обработки от клещей, в текущем сезоне Свердловской области к 24 апреля обработано 607,4 га, это чуть более 5% от всех запланированных площадей (11 336 га). С приходом тепла уже было замечено 88 случаев покусов клещей, что на 38% больше, чем за такой же период прошлого года.