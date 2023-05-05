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«Эшелон Победы» приехал в Екатеринбург

5 мая 2023, 12:50
Фото: 1MI
В Екатеринбург прибыл «Эшелон Победы» в вечернее время 5 мая. Это ретропоезд на паровозной тяге, который состоит из 11 отреставрированных вагонов.

Ими пользовались в годы войны и послевоенный период. Екатеринбуржцы вместе с главой города Алексеем Орловым и полномочным представителем Президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым в торжественной обстановке встретили поезд на вокзале, пишет «КП-Екатеринбург».

Отмечается, что пока состав будет стоять в Екатеринбурге, все желающие смогут войти внутрь и осмотреть все внутри, сделать снимки, послушать рассказ экскурсовода и так далее.

Внутри созданы зоны по трем направлениям: военно-санитарные перевозки, эвакуация предприятий, воинские перевозки солдат и военной техники.

Также внутри можно увидеть выставку и образцы исторической военной техники – разнообразные танки и другое.

«Эшелон Победы» вновь встретили жители Нижнего Тагила
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#Екатеринбург#Поезд#Вагоны#Эшелон победы#Выставка#Общество#Елена Озерова
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