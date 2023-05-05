«Эшелон Победы» приехал в Екатеринбург

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Ими пользовались в годы войны и послевоенный период. Екатеринбуржцы вместе с главой города Алексеем Орловым и полномочным представителем Президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым в торжественной обстановке встретили поезд на вокзале, пишет «КП-Екатеринбург».
Отмечается, что пока состав будет стоять в Екатеринбурге, все желающие смогут войти внутрь и осмотреть все внутри, сделать снимки, послушать рассказ экскурсовода и так далее.
Внутри созданы зоны по трем направлениям: военно-санитарные перевозки, эвакуация предприятий, воинские перевозки солдат и военной техники.
Также внутри можно увидеть выставку и образцы исторической военной техники – разнообразные танки и другое.