График работы поликлиник Нижнего Тагила в праздничные дни

Posted Сегодня, 16:53
Published Сегодня, 16:53
Modified Сегодня, 16:53
Updated Сегодня, 16:53
Дежурные терапевты будут работать в поликлиниках на улицах Окунева и Новострое с 8 часов утра до 20 часов вечера.
В медучреждениях на улицах Горошникова, Металлургов и Липовом тракте прием терапевта будет проходить с 8 часов утра до 15 часов дня, а на улице Дружинина с 8 часов утра до 14 часов дня.
Также на улицах Горошникова и Окунева будут работать прививочные кабинеты.
К стоматологу можно будет попасть с 8 часов утра до 14 часов дня в стоматологических клиниках на улицах Ленина, Правды, Липовом тракте и Металлургов.
Женская консультация на улице Мира будет работать с 8 часов утра до 12 часов дня, а к педиатрам в поликлиниках на улицах Черных, Окунева, Победы, Балакинская, Карла Маркса, Тагилстроевская можно будет попасть с 8 до 10 часов утра.
Вызов врача на дом будет осуществляться с 8 утра до 13 часов дня.
Напомним, на время майских праздничных дней в Свердловской области изменено расписание некоторых электричек.