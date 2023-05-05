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График работы поликлиник Нижнего Тагила в праздничные дни

5 мая 2023, 16:53
Фото: 1MI
График приема пациентов в поликлиниках Нижнего Тагила в период праздничных дней 6–9 мая 2023 года.

Дежурные терапевты будут работать в поликлиниках на улицах Окунева и Новострое с 8 часов утра до 20 часов вечера.

В медучреждениях на улицах Горошникова, Металлургов и Липовом тракте прием терапевта будет проходить с 8 часов утра до 15 часов дня, а на улице Дружинина с 8 часов утра до 14 часов дня.

Также на улицах Горошникова и Окунева будут работать прививочные кабинеты.

К стоматологу можно будет попасть с 8 часов утра до 14 часов дня в стоматологических клиниках на улицах Ленина, Правды, Липовом тракте и Металлургов.

Женская консультация на улице Мира будет работать с 8 часов утра до 12 часов дня, а к педиатрам в поликлиниках на улицах Черных, Окунева, Победы, Балакинская, Карла Маркса, Тагилстроевская можно будет попасть с 8 до 10 часов утра.

Вызов врача на дом будет осуществляться с 8 утра до 13 часов дня.

Напомним, на время майских праздничных дней в Свердловской области изменено расписание некоторых электричек.

Расписание электричек поменяется на майские праздники в Свердловской области
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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#График работы#Поликлиники#Медпомощь#Праздничные дни#Медработники#Здоровье
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