График работы поликлиник Нижнего Тагила в праздничные дни

Женская консультация на улице Мира будет работать с 8 часов утра до 12 часов дня, а к педиатрам в поликлиниках на улицах Черных, Окунева, Победы, Балакинская, Карла Маркса, Тагилстроевская можно будет попасть с 8 до 10 часов утра.