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Из-за пожара на складах в Екатеринбурге проводится проверка

5 мая 2023, 14:31
Фото: 1MI
В прокуратуре Чкаловского района проводится проверка по факту пожара на промышленных складах в Екатеринбурге на Бальзатовой улице.

По поручению районного прокурора на место происшествия прибыли работники ведомства для выяснения причин и обстоятельств возгорания, рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

По предварительной версии следствия, пожар разгорелся на земельном участке площадью 4 тысячи квадратных метров. Участок принадлежит частной компании, которая производит пленку.

В процессе проверки будут оценены действия руководства организации, соблюдение противопожарной безопасности, а также будет оценен размер ущерба имуществу.

Напомним, пожар на промышленных складах в Екатеринбурге вспыхнул днем 5 мая 2023 года.

На складах на улице Бальзатовой в Екатеринбурге пожар раздувается ветром
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Пожар#Проверка#Прокуратура#Возгорание#Площадь пожаров#Происшествия#Склады
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