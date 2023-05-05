Из-за пожара на складах в Екатеринбурге проводится проверка

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
По поручению районного прокурора на место происшествия прибыли работники ведомства для выяснения причин и обстоятельств возгорания, рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.
По предварительной версии следствия, пожар разгорелся на земельном участке площадью 4 тысячи квадратных метров. Участок принадлежит частной компании, которая производит пленку.
В процессе проверки будут оценены действия руководства организации, соблюдение противопожарной безопасности, а также будет оценен размер ущерба имуществу.
Напомним, пожар на промышленных складах в Екатеринбурге вспыхнул днем 5 мая 2023 года.