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Камеры-треноги в Свердловской области научились ловить непристегнутых водителей

5 мая 2023, 16:31
Фото: 1MI
Камеры-треноги и мобильные комплексы, которые установлены в автомобилях, теперь стали замечать езду в машинах без использования ремня безопасности.

Сейчас обновленная техники проходит этап тестирования, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Назначать штрафы за неиспользование водителями и пассажирами ремней безопасности начали в 2022 году. За этот период в регионе было вынесено более 350 штрафов. Размер взыскания составляет тысячу рублей.

А с начала 2023 года в Свердловской области произошло 159 дорожно-транспортных происшествий и назначено около 1700 штрафов.

Напомним, в марте 2023 года в Нижнем Тагиле сотрудниками ГИБДД были выявлены многочисленные нарушения ПДД у водителей пассажирских автобусов. Всего в результате проверки было составлено 76 протоколов.

Водители автобусов в Нижнем Тагиле массово нарушают правила дорожного движения
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#ПДД#Нарушение ПДД#Ремень безопасности#Штраф#ГИБДД#Камеры#Общество#Транспорт
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