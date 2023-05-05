Камеры-треноги в Свердловской области научились ловить непристегнутых водителей

Posted Сегодня, 16:31
Published Сегодня, 16:31
Modified Сегодня, 16:31
Updated Сегодня, 16:31
Сейчас обновленная техники проходит этап тестирования, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
Назначать штрафы за неиспользование водителями и пассажирами ремней безопасности начали в 2022 году. За этот период в регионе было вынесено более 350 штрафов. Размер взыскания составляет тысячу рублей.
А с начала 2023 года в Свердловской области произошло 159 дорожно-транспортных происшествий и назначено около 1700 штрафов.
Напомним, в марте 2023 года в Нижнем Тагиле сотрудниками ГИБДД были выявлены многочисленные нарушения ПДД у водителей пассажирских автобусов. Всего в результате проверки было составлено 76 протоколов.