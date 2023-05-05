КОРОНАВИРУС. ОСЕНЬ-2022

За последний период заболевшие россияне стали чаще общаться с врачами телемедицины, прежде чем идти на прием или даже вместо него (согласно опросу ВЦИОМ за май 2020 года — практически каждый десятый (8 %). Однако по действующему российскому законодательству во время онлайн-встречи нельзя поставить официальный диагноз. Пока что такая консультация не может полноценно заменить очный прием врача из-за невозможности проведения физикального обследования. Однако дистанционная помощь поддерживает систему здравоохранения в современных непростых условиях.