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На 14% за неделю подорожал лук в Свердловской области

5 мая 2023, 12:46
Фото: 1MI
Стоимость репчатого лука в Свердловской области с 24 апреля до 2 мая поднялась на 14,2%. Килограмм продукта в среднем можно было приобрести за 72,23 рубля.

Из овощей, также в цене прибавили капуста до 33,72 рубля (+7,31%) и свекла до 43,98 рубля (+3,09%). Остальные овощи подешевели. Картофель обходился покупателям в 29,31 рубля (-4,44%), морковь — в 42,91 рубля (-1,69%). Огурцы стоили 182,24 рубля (-4,9%), а помидоры — 226,10 рубля (-5%).

Кроме того, свердловчане могли дешевле приобрести сахар. Цена на килограмм снизилась за указанный период до 61,97 рубля (-0,09%). Курица стоила 151,72 (-0,05%), десяток яиц — 81,26 рубля (-0,05%), пшеничный хлеб — 89,47 рубля (-0,1%).

Однако многие продукты подорожали. Например, снова поднялась в цене соль. Килограмм в среднем стоил 15,61 рубля (+0,01%), а мука — 46,58 рубля (+0,3%). Также специалисты Свердловскстата зафиксировали повышение стоимости мяса, колбасы, питьевого молока, сыров, чая, риса, вермишели и макарон, яблок и водки.

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#Евгения Сафина#Статистика#Овощи#Подорожание#Молоко#Цены#Эксклюзив#Свердловская область
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