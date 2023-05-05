На 14% за неделю подорожал лук в Свердловской области

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Из овощей, также в цене прибавили капуста до 33,72 рубля (+7,31%) и свекла до 43,98 рубля (+3,09%). Остальные овощи подешевели. Картофель обходился покупателям в 29,31 рубля (-4,44%), морковь — в 42,91 рубля (-1,69%). Огурцы стоили 182,24 рубля (-4,9%), а помидоры — 226,10 рубля (-5%).
Кроме того, свердловчане могли дешевле приобрести сахар. Цена на килограмм снизилась за указанный период до 61,97 рубля (-0,09%). Курица стоила 151,72 (-0,05%), десяток яиц — 81,26 рубля (-0,05%), пшеничный хлеб — 89,47 рубля (-0,1%).
Однако многие продукты подорожали. Например, снова поднялась в цене соль. Килограмм в среднем стоил 15,61 рубля (+0,01%), а мука — 46,58 рубля (+0,3%). Также специалисты Свердловскстата зафиксировали повышение стоимости мяса, колбасы, питьевого молока, сыров, чая, риса, вермишели и макарон, яблок и водки.