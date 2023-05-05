На 14% за неделю подорожал лук в Свердловской области

Из овощей, также в цене прибавили капуста до 33,72 рубля (+7,31%) и свекла до 43,98 рубля (+3,09%). Остальные овощи подешевели. Картофель обходился покупателям в 29,31 рубля (-4,44%), морковь — в 42,91 рубля (-1,69%). Огурцы стоили 182,24 рубля (-4,9%), а помидоры — 226,10 рубля (-5%).