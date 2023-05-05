На складах на улице Бальзатовой в Екатеринбурге пожар раздувается ветром

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Известно, что огонь движется по направлению к гаражам. Клубы черного дыма замечены за несколько километров от места ЧП, рассказали в региональном МЧС.
Прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили, что воспламенился пластиковый мусор на территории промышленной площадки на складах с горючими жидкостями и резиной.
Предварительно известно, что происходит горение на двух очагах. Общая площадь воспламенения составляет 150 квадратных метров. Пострадавших нет.