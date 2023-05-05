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Posted Сегодня, 12:17

Published Сегодня, 12:17

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

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На складах на улице Бальзатовой в Екатеринбурге пожар раздувается ветром

5 мая 2023, 12:17
Фото: Е1

Пожар на 4 тысячи квадратных метров разгорелся в Екатеринбурге

Ветер раздувает пожар, который происходит на складах на улице Бальзатовой в Екатеринбурге.

Известно, что огонь движется по направлению к гаражам. Клубы черного дыма замечены за несколько километров от места ЧП, рассказали в региональном МЧС.

Фото: Е1

Прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили, что воспламенился пластиковый мусор на территории промышленной площадки на складах с горючими жидкостями и резиной.

Предварительно известно, что происходит горение на двух очагах. Общая площадь воспламенения составляет 150 квадратных метров. Пострадавших нет.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Пожар#Свердловская область#Склады#Спасатели#Дым#Происшествия
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