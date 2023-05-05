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Подросток на велосипеде попал под колеса иномарки в Екатеринбурге

5 мая 2023, 04:47
Фото: 1MI
16-летний подросток на велосипеде попал под колеса автомобиля на улице Полюсная, 9 в Екатеринбурге. Инцидент случился вечером 4 мая.

20-летний водитель Volkswagen Polo допустил наезд на велосипедиста. Последний ехал навстречу движения транспортного средства, пишет Ура.ру со ссылкой на ГИБДД Екатеринбурга.

В результате мальчик с переломом колена доставлен в больницу.

Напомним, в Нижнем Тагиле вечером 4 мая ребенок получил травмы во время ДТП. Водитель Lada, 32-летняя женщина, решила обогнать иномарку и в результате врезалась в нее. После этого машину отбросило на «ГАЗель».

Ребенок пострадал в ДТП с «ГАЗелью» в Нижнем Тагиле
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#Ирина Кирилова#Велосипед#Авария#Дети#Подросток#ДТП#Екатеринбург
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