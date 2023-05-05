Подросток на велосипеде попал под колеса иномарки в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 04:47
Published Сегодня, 04:47
Modified Сегодня, 04:50
Updated Сегодня, 04:50
20-летний водитель Volkswagen Polo допустил наезд на велосипедиста. Последний ехал навстречу движения транспортного средства, пишет Ура.ру со ссылкой на ГИБДД Екатеринбурга.
В результате мальчик с переломом колена доставлен в больницу.
Напомним, в Нижнем Тагиле вечером 4 мая ребенок получил травмы во время ДТП. Водитель Lada, 32-летняя женщина, решила обогнать иномарку и в результате врезалась в нее. После этого машину отбросило на «ГАЗель».