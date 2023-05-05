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Пожар вспыхнул на нескольких балконах в Екатеринбурге

5 мая 2023, 15:01
Фото: 1MI
Загорелись несколько балконов на 10 и 11 этажах в Академическом районе Екатеринбурга. Инцидент произошел на улице Краснолесья 5 мая 2023 года.

Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что вместе с балконом на 10 этаже горит квартира. Общая площадь пожара составила 30 кв. метров, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Из 15-этажного дома было эвакуировано 50 человек. Спасатели быстро локализовали пламя. Причины и обстоятельства возгорания станут известны позднее.

По словам одного из очевидцев, пострадавших в результате пожара нет.

Напомним, 5 мая 2023 года в Екатеринбурге загорелись склады в Академическом районе. По факту данного инцидента проводится прокурорская проверка.

Из-за пожара на складах в Екатеринбурге проводится проверка
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Пожар#Дом#Многоэтажка#Балкон#Спасатели#Происшествия
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