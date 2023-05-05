Пожар вспыхнул на нескольких балконах в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что вместе с балконом на 10 этаже горит квартира. Общая площадь пожара составила 30 кв. метров, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
Из 15-этажного дома было эвакуировано 50 человек. Спасатели быстро локализовали пламя. Причины и обстоятельства возгорания станут известны позднее.
По словам одного из очевидцев, пострадавших в результате пожара нет.
Напомним, 5 мая 2023 года в Екатеринбурге загорелись склады в Академическом районе. По факту данного инцидента проводится прокурорская проверка.