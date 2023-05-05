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Ребенок пострадал в ДТП с «ГАЗелью» в Нижнем Тагиле

5 мая 2023, 03:39
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД
Ребенок получил травмы во время ДТП между автомобилем Lada Largus, «ГАЗель», и Lifan. Инцидент случился в Нижнем Тагиле на улице Совхозная, 42 вечером 4 мая.

По предварительной информации, водитель Lada, 32-летняя женщина, ехала в сторону улицы Краснодонской. Она решила обогнать автомобиль Lifan под управлением 35-летней женщины. Последний поворачивал налево. В результате Lada влетела в иномарку, а затем отлетела в Lifan, сообщили в Отделе пропаганды ГИБДД.

В результате один из пассажиров-детей Lada получил рану головы. Ребенка доставили в медучреждение, но после осмотра отпустили домой. Кроме того, в автомобиле находились еще двое детей, но они не пострадали.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД

Инспекторам водитель Lada пояснила, что ехала с детьми к отцу. Во время обгона она не заметила, что Lifan включил поворотник. Сотрудники ГИБДД установили, что ребенок ехал без ремня безопасности. Женщина привлечена к ответственности за нарушение правил перевозки детей.

Выяснено, что стаж вождения водителя Lada составляет 14 лет. С начала 2023 года к ответственности она привлекалась один раз. Стаж вождения водителя Lifan составляет также 14 лет. В течение текущего года к ответственности она привлекалась.

В Нижнем Тагиле участились ДТП с участием детей
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#Ирина Кирилова#Авария#Дети#Пострадавшие#ДТП#Нижний Тагил
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