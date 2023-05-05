РЭО готов инвестировать в строительство мусоросортировочных станций под Рязанью

«Рязанская область подписала с инвестором концессионное соглашение, в рамках которого до конца 2024 года в регионе будут построены девять объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Из них пять — это мусоросортировочные станции общей мощностью 160 тысяч тонн в год», — рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев. Он подчеркнул, что объем вложений в проект может составить 2,4 миллиарда рублей без учета НДС. В РЭО заявили о готовности инвестировать в проект до 95% от общего объема вложений посредством льготного займа концессионеру, за счет средств, полученных от размещения облигаций РЭО: это более двух миллиардов рублей. Об этом информирует gorod55.ru.