РЭО готов инвестировать в строительство мусоросортировочных станций под Рязанью

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
«Рязанская область подписала с инвестором концессионное соглашение, в рамках которого до конца 2024 года в регионе будут построены девять объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Из них пять — это мусоросортировочные станции общей мощностью 160 тысяч тонн в год», — рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев. Он подчеркнул, что объем вложений в проект может составить 2,4 миллиарда рублей без учета НДС. В РЭО заявили о готовности инвестировать в проект до 95% от общего объема вложений посредством льготного займа концессионеру, за счет средств, полученных от размещения облигаций РЭО: это более двух миллиардов рублей. Об этом информирует gorod55.ru.
Объекты появятся в Шацком, Касимовском, Ряжском, Путятинском, Шиловском и Скопинском районах Рязанской области. Помимо мусоросортировочных станций, РЭО планирует построить под Рязанью четыре современных объекта размещения мощностью 90 тысяч тонн в год.
Российский экологический оператор сформирован по указу президента 14 января 2019 года. Главная задача РЭО состоит в запуске комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В рамках национального проекта «Экология» к 2030 году планируется наладить сортировку 100% объема ТКО и на 50% уменьшить объемы твердых отходов, которые отправляют на полигоны. Возможность выйти на подобные показатели появится при условии построения экономики замкнутого цикла.