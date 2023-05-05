Режим ЧС из-за пожаров введен в одном из городов Свердловской области

Напомним, в Нижнем Тагиле в ходе рейда десятки садоводов получили штрафы. Причиной стало сжигание мусора, жарка шашлыков, а также складирование сухостоя. На данный момент в Свердловской области действует запрет на разведение огня. В конце апреля более сотни домов сгорели в поселке Сосьва. Без жилья остались больше 600 человек. Огонь также уничтожил ЛИУ, где находились осужденные и работали многие местные жители. Кроме того, пожар унес жизни двух человек.