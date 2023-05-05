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Режим ЧС из-за пожаров введен в одном из городов Свердловской области

5 мая 2023, 04:04
Фото: Наталья Тихонова

Из-за пожаров в Асбестовском ГО введен режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации введен в Асбестовском городском округе. Причиной стали два пожара. С ними спасатели до сих пор продолжают бороться. Соответствующее постановление подписала глава округа Наталья Тихонова.

Она также рассказала, что в районе коллективных садов «Дружба» возгорание удалось локализовать. Территория уже полита и открытого огня там нет. При этом продолжается тушение пожара в районе Черного озера. Кроме того, тушение продолжается в районе поселка Красноармейский. Мэр отмечает, что тушение пожаров осложняется из-за ветра.

Напомним, в Нижнем Тагиле в ходе рейда десятки садоводов получили штрафы. Причиной стало сжигание мусора, жарка шашлыков, а также складирование сухостоя. На данный момент в Свердловской области действует запрет на разведение огня. В конце апреля более сотни домов сгорели в поселке Сосьва. Без жилья остались больше 600 человек. Огонь также уничтожил ЛИУ, где находились осужденные и работали многие местные жители. Кроме того, пожар унес жизни двух человек.

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#Ирина Кирилова#Пожар#Тушение#Возгорание#Происшествия#Асбест#Наталья Тихонова
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