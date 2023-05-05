Режим ЧС из-за пожаров введен в одном из городов Свердловской области

Posted Сегодня, 04:04
Published Сегодня, 04:04
Modified Сегодня, 04:07
Updated Сегодня, 04:07
Она также рассказала, что в районе коллективных садов «Дружба» возгорание удалось локализовать. Территория уже полита и открытого огня там нет. При этом продолжается тушение пожара в районе Черного озера. Кроме того, тушение продолжается в районе поселка Красноармейский. Мэр отмечает, что тушение пожаров осложняется из-за ветра.
Напомним, в Нижнем Тагиле в ходе рейда десятки садоводов получили штрафы. Причиной стало сжигание мусора, жарка шашлыков, а также складирование сухостоя. На данный момент в Свердловской области действует запрет на разведение огня. В конце апреля более сотни домов сгорели в поселке Сосьва. Без жилья остались больше 600 человек. Огонь также уничтожил ЛИУ, где находились осужденные и работали многие местные жители. Кроме того, пожар унес жизни двух человек.