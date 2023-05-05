«Сбежал без денег»: разбойник-неудачник задержан в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
Мужчина напал на офис микрофинансовой организации. Воровство оттуда он пытался совершить 1 мая, сообщает Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.
В этот момент в офисе находилась менеджер. По ее словам, мужчина ворвался сюда примерно в 17:00. Он пригрозил ей ножом и потребовал дать деньги.
Напуганная работница стала открывать сейф, но у нее не получалось это сделать из-за замка. В этот момент мужчина решил убежать. Пока его не поймали.
Однако через день его вычислили и задержали. Им оказался 39-летний житель микрорайона Эльмаш, который ведет полубродяжнический образ жизни. Ранее он был судим за убийство. За разбой на него завели уголовное дело и отправили под стражу.