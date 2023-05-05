TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:30

Published Сегодня, 14:30

Modified Сегодня, 14:32

Updated Сегодня, 14:32

Изображение материала

«Сбежал без денег»: разбойник-неудачник задержан в Екатеринбурге

5 мая 2023, 14:30
Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге мужчина пытался ограбить офис микрозаймов и ушел без денег

В Екатеринбурге задержан злоумышленник, который сбежал с места преступления без денег.

Мужчина напал на офис микрофинансовой организации. Воровство оттуда он пытался совершить 1 мая, сообщает Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

В этот момент в офисе находилась менеджер. По ее словам, мужчина ворвался сюда примерно в 17:00. Он пригрозил ей ножом и потребовал дать деньги.

Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Напуганная работница стала открывать сейф, но у нее не получалось это сделать из-за замка. В этот момент мужчина решил убежать. Пока его не поймали.

Однако через день его вычислили и задержали. Им оказался 39-летний житель микрорайона Эльмаш, который ведет полубродяжнический образ жизни. Ранее он был судим за убийство. За разбой на него завели уголовное дело и отправили под стражу.

Находившийся в федеральном розыске вор снят с поезда в Екатеринбурге
Узнать подробнее
#Елена Озерова#Екатеринбург#Вор#Разбойник#Офис#Сейф#Деньги#Криминал
Подпишитесь
«В Бызово скрыли реальную причину пожара»: работник УВЗ о сгоревшей под Тагилом даче
Сегодня, 04:15
Студенты, лоббисты и другие. Кто заявился на праймериз ЕР в Гордуму Екатеринбурга
Вчера, 12:35
Топ-5 Telegram-каналов чиновников в Свердловской области
Вчера, 06:31
Жители Черноисточинска двое суток тушили пожар из-за подожженной в бочке травы
Сегодня, 07:32
Еще один садовод оштрафован под Нижним Тагилом за разведение огня при особом режиме
Вчера, 16:00
Третий день подряд в воздухе Нижнего Тагила превышает норму диоксид азота
Сегодня, 05:22