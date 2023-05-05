TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:35

Published Сегодня, 13:35

Modified Сегодня, 13:37

Updated Сегодня, 13:37

Изображение материала

Солнечная и ветреная погода будет в Нижнем Тагиле на майских выходных

5 мая 2023, 13:35
Фото: 1MI
На майских выходных, которые продлятся с 6 по 9 мая, в Нижнем Тагиле будет ветрено, но при этом солнечно.

Так, в субботу, 6 мая, в городе ожидается до +24 градусов, а также ветер до 13 метров в секунду. Это следует из данных сайта Гисметео.

В воскресенье, 7 мая, в городе будет до +14 градусов. Ветер утихнет до 11 метров в секунду. При этом возможны осадки.

В понедельник, 8 мая, ожидается до +10 градусов тепла и ветреность до 12 метров в секунду. А во вторник, 9 мая потеплеет до +14 градусов. Ветер снизится до 7 метров в секунду. При этом будет ясно.

Повышенного давления или геомагнитной активности на эти дни синоптики не прогнозируют. При это они напоминают, что продолжается сезон цветения березы.

Какие улицы перекроют 9 мая в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
#Елена Озерова#Нижний Тагил#Свердловская область#Природа#Солнце#Праздники#Погода#Синоптики#Эксклюзив
Подпишитесь
«В Бызово скрыли реальную причину пожара»: работник УВЗ о сгоревшей под Тагилом даче
Сегодня, 04:15
Студенты, лоббисты и другие. Кто заявился на праймериз ЕР в Гордуму Екатеринбурга
Вчера, 12:35
Топ-5 Telegram-каналов чиновников в Свердловской области
Вчера, 06:31
Жители Черноисточинска двое суток тушили пожар из-за подожженной в бочке травы
Сегодня, 07:32
Еще один садовод оштрафован под Нижним Тагилом за разведение огня при особом режиме
Вчера, 16:00
Третий день подряд в воздухе Нижнего Тагила превышает норму диоксид азота
Сегодня, 05:22