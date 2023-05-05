Солнечная и ветреная погода будет в Нижнем Тагиле на майских выходных

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
Так, в субботу, 6 мая, в городе ожидается до +24 градусов, а также ветер до 13 метров в секунду. Это следует из данных сайта Гисметео.
В воскресенье, 7 мая, в городе будет до +14 градусов. Ветер утихнет до 11 метров в секунду. При этом возможны осадки.
В понедельник, 8 мая, ожидается до +10 градусов тепла и ветреность до 12 метров в секунду. А во вторник, 9 мая потеплеет до +14 градусов. Ветер снизится до 7 метров в секунду. При этом будет ясно.
Повышенного давления или геомагнитной активности на эти дни синоптики не прогнозируют. При это они напоминают, что продолжается сезон цветения березы.