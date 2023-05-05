Стало известно, кого застрелили у вокзала в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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По данным следствия, 50-летний мужчина выстрелил в Николая после ссоры. Мужчины договаривались встретиться на парковке у вокзала. Когда погибший пересел в Peugeot стрелявшего, между ними начался конфликт, пишет «КП-Екатеринбург».
Сам автомобиль, по данным издания, принадлежит 44-летней женщине. Она присутствовала на месте.
Друг погибшего рассказал, что вероятной причиной конфликта стала девушка. Погибший родился в Ижевске, а в Екатеринбурге у него проживает отец. Сам же Николай в 2014 году переехал в Москву.
Напомним, по факту убийства возбуждено уголовное дело. Нападавшему грозит до 15 лет лишения свободы. Подозреваемый был задержан на месте преступления.