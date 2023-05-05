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Стало известно, кого застрелили у вокзала в Екатеринбурге

5 мая 2023, 08:41
Фото: 1MI
Стало известно, кто был застрелен около железнодорожного вокзала Екатеринбурга. Им оказался 42-летний уроженец Удмуртии Николай. Инцидент случился вечером 3 мая.

По данным следствия, 50-летний мужчина выстрелил в Николая после ссоры. Мужчины договаривались встретиться на парковке у вокзала. Когда погибший пересел в Peugeot стрелявшего, между ними начался конфликт, пишет «КП-Екатеринбург».

Сам автомобиль, по данным издания, принадлежит 44-летней женщине. Она присутствовала на месте.

Друг погибшего рассказал, что вероятной причиной конфликта стала девушка. Погибший родился в Ижевске, а в Екатеринбурге у него проживает отец. Сам же Николай в 2014 году переехал в Москву.

Напомним, по факту убийства возбуждено уголовное дело. Нападавшему грозит до 15 лет лишения свободы. Подозреваемый был задержан на месте преступления.

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#Ирина Кирилова#Подробности#Убийство#Вокзал#Такси#Происшествия#Екатеринбург
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