Мужчина, чей дом в Бызово уничтожил пожар, рассказал свою версию произошедшего. По словам Олега Смирнова, дом, в который он собирался перевозить на лето свою жену с двумя детьми, был застрахован и куплен на материнский капитал. Он считает, что причиной пожара могла стать неисправность трактора, на котором в тот день работал один из местных жителей.