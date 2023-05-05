Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
Modified Сегодня, 15:46
Updated Сегодня, 15:46
Мужчина, чей дом в Бызово уничтожил пожар, рассказал свою версию произошедшего. По словам Олега Смирнова, дом, в который он собирался перевозить на лето свою жену с двумя детьми, был застрахован и куплен на материнский капитал. Он считает, что причиной пожара могла стать неисправность трактора, на котором в тот день работал один из местных жителей.
Показатель диоксида азота был выше нормы в 1,5 раза после замеров воздуха в Нижнем Тагиле 5 мая. Замеры проводились при +15 градусов и северо-восточном ветре три метра в секунду. Также в городе до вечера 7 мая действует режим НМУ.
36-летний мастер дорожного участка МУП «Тагилдорстрой» Алексей Вяткин внезапно умер 3 мая в одной из городских больниц. Незадолго до этого он почувствовал недомогание, у него поднялась температура. Тогда он вызвал скорую и попал в больницу. По словам его коллег, у мужчины отказали почки.
Жители Черноисточинска почти три дня тушили пожар, возникший вечером 3 мая в лесу на окраине. По словам хозяев домов, это произошло из-за нарушения техники безопасности - хозяева одного из домов решили сжечь траву в бочке.
Рекорд России установил 10-летний Максим Выдрин. Юный спортсмен провисел на двух руках на перекладине 4 минуты 26 секунд. Теперь в команде «Стойкие» 15 рекордсменов. Всего в их копилке 20 рекордов России.