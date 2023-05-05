Таксист напал на пассажира в Екатеринбурге и оскорблял русских

Сам пострадавший отказался покидать машину до отмены или исполнения заказа. Водителю это не понравилось. Тогда он силой вытащил пассажира из салона и уехал. Пострадавший отмечает, что водитель нанес несколько ударов мужчине и выволок. Все это действие, по словам мужчины, сопровождалось угрозами и высказываниями против россиян пишет Е1.