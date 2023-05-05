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Таксист напал на пассажира в Екатеринбурге и оскорблял русских

5 мая 2023, 06:48
Фото: 1MI
Водитель такси в Екатеринбурге напал на пассажира. При этом он выкрикивал ругательства в сторону русских. Инцидент случился на улице Бакинских Комиссаров.

Пострадавший рассказал, что планировал отправиться в Верхнюю Пышму, но водитель отказал ему в поездке. Причин такого поступка водитель не объяснил. Он потребовал покинуть машину и отменить заказ. Из-за того, что нападавший не хотел опоздать, он поставил статус «На месте».

Сам пострадавший отказался покидать машину до отмены или исполнения заказа. Водителю это не понравилось. Тогда он силой вытащил пассажира из салона и уехал. Пострадавший отмечает, что водитель нанес несколько ударов мужчине и выволок. Все это действие, по словам мужчины, сопровождалось угрозами и высказываниями против россиян пишет Е1.

В УМВД Екатеринбурга рассказали, что данные о произошедшем уже зарегистрированы. Проводится проверка, а по ее результатам будет принято решение.

В службе таки пассажиру сообщили, что водитель больше не будет сотрудничать с сервисом.

Около вокзала в Екатеринбурге застрелили мужчину. Перед этим он поругался с таксистом
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#Ирина Кирилова#Такси#Водитель#Пассажир#Нападение#Происшествия#Екатеринбург
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