Третий день подряд в воздухе Нижнего Тагила превышает норму диоксид азота

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
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Updated Сегодня, 05:24
Замеры проходили при температуре воздуха +15 градусов и северо-восточном ветре со скоростью три метра в секунду. Кроме того, на территории Нижнего Тагила до вечера 7 мая действует режим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных примесей в воздухе.
После 20-минутных замеров показатель диоксида азота составил 0,3 мг/м3, что превысило его норму в 1,5 раза. Предельно-допустимая концентрация вещества составляет 0,2 мг/м3.
Диоксид азота относится ко второму классу опасности и в первую очередь влияет на дыхательную систему человека. Вещество может вызывать отеки слизистой, воспаление бронхов и трахеи, пневмонию, риниты и заболевания горла. Источниками выбросов диоксида азота в Нижнем Тагиле являются ЕВРАЗ НТМК — 5 400 тонн в год, меньше — ВГОК — 451 тоннa в год, УВЗ — 448 тонн в год, «Планта» — 71 тонна в год, «Уралхимпласт» — 60 тонн в год.
Информация о состоянии атмосферы полученa на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения нe являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция TagilCity.ru рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.