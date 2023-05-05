Участник СВО из Екатеринбура не может получить удостоверение ветерана боевых действий

После возвращения домой он обратился в военную прокуратуру. Она выявила нарушения в заключении контракта и признала его недействительным. Однако в ведомстве сказали, что проблем с получением удостоверения не будет. В октябре 2022 года мужчина уволен в запас. В январе 2023 года он получил выписки от командира части, где сказано о привлечении военнослужащих, выполняющих специальные задачи на территории Украины, Донецкой Народной республики и Луганской Народной Республики. Когда мужчина подал заявление для получения удостоверения, то получил ответ, что документов недостаточно.