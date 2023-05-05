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Участник СВО из Екатеринбура не может получить удостоверение ветерана боевых действий

5 мая 2023, 04:24
Фото: 1MI
Житель Екатеринбурга, который принимал участие в спецоперации, не может получить удостоверение ветерана боевых действий. Мужчина в течение года обращался в разные инстанции, но решить проблему у него не вышло.

По его словам, на службу он был призван в октябре 2021 года. Его отправили в Лугу Ленинградской обрасти. В феврале его рота отправилась на учения в Курскую область, а 24 февраля 2022 года рота пересекла границу в районе Белгородской области. До 19 мая 2022 года военные выполняли боевые задачи, рассказывает мужчина.

После возвращения домой он обратился в военную прокуратуру. Она выявила нарушения в заключении контракта и признала его недействительным. Однако в ведомстве сказали, что проблем с получением удостоверения не будет. В октябре 2022 года мужчина уволен в запас. В январе 2023 года он получил выписки от командира части, где сказано о привлечении военнослужащих, выполняющих специальные задачи на территории Украины, Донецкой Народной республики и Луганской Народной Республики. Когда мужчина подал заявление для получения удостоверения, то получил ответ, что документов недостаточно.

По словам мужчины, он обратился в военкомат по месту службы, чтобы ему прислали недостающие документы. В части заявили, что документов нет. Таким образом, уже почти год, по словам мужчины, он не может получить удостоверение ветерана боевых действий, пишет Ура.ру.

В военкомате Чкаловского района рассказали, что будет поднята вся документация, чтобы разрешить ситуацию.

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#Ирина Кирилова#Военный билет#Военные#Служба#Общество#Екатеринбург
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