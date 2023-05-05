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Ученица из Нижнего Тагила стала призером Всероссийской олимпиады по немецкому языку

5 мая 2023, 09:41
Фото: Управление образования Нижнего Тагила
Школьница из Нижнего Тагила стала призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку. Анна Тонкова учится в 11 классе школы №32.

К олимпиаде ученицу готовила педагог Алена Соседкова, сообщает пресс-служба управления образования Нижнего Тагила. Всего в финале участвовали 99 ребят из Свердловской области. В число победителей вошло 43 человека.

Фото: Управление образования Нижнего Тагила

Победители, а также призеры, получили право на зачисление вне конкурса в любой вуз по своему профилю. Также им дадут премии губернатора региона Евгения Куйвашева - по 100 и 70 тысяч рублей.

Отмечается, что педагоги-наставники могут участвовать в конкурсе на соискание премии губернатора среди работников системы образования по направлению «Олимпиадный успех».

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Олимпиада#Ученица#Премия#Общество#Евгений Куйвашев#Касается каждого
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