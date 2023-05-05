Ученица из Нижнего Тагила стала призером Всероссийской олимпиады по немецкому языку

Победители, а также призеры, получили право на зачисление вне конкурса в любой вуз по своему профилю. Также им дадут премии губернатора региона Евгения Куйвашева - по 100 и 70 тысяч рублей.



Отмечается, что педагоги-наставники могут участвовать в конкурсе на соискание премии губернатора среди работников системы образования по направлению «Олимпиадный успех».