«В Бызово скрыли реальную причину пожара»: работник УВЗ о сгоревшей под Тагилом даче

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
Modified Сегодня, 07:57
Updated Сегодня, 07:57
Наш собеседник живет в Нижнем Тагиле и работает на Уралвагонзаводе. Дом, в который он собирался перевозить на лето свою жену с двумя детьми, был застрахован и куплен на материнский капитал более пяти лет назад за 430 тысяч рублей.
О пожаре в селе Олегу сообщили, когда он был в Нижнем Тагиле. Через 1 час 10 минут он был уже в Бызово, где работали пожарные в сотрудничестве с местными жителями.
У меня стояло три огнетушителя, пять бочек с водой. Что такое пожарная безопасность, я знаю очень хорошо. Я подготавливал все это к сезону, у меня должна была заехать жена с двойняшками, — рассказал TagilCity.ru Олег Смирнов.
Как ранее корреспондентам рассказывали местные жители, некоторые дома удалось отстоять полностью, некоторые — частично. От дома тагильчанина остались стены. Он уверен, что это может стать препятствием к получению всей суммы по страховой. Справку из пожарной инспекции мужчине удалось получить только через три недели вместо законных десяти рабочих дней.
Я понимаю, что мне сейчас не купить такой дом. У меня будут проблемы с получением страховки. У меня будут конкретные проблемы с получением полной суммы. Мне будет сказано — стены-то остались. В полном объеме это никто не выплатит, — пояснил тагильчанин свои опасения.
Как поясняют специалисты, если дом после пожара не разрушен целиком, а у него остался фундамент, стены или печь, так называемые годные остатки, то страховая не возместит всю сумму. Эксперт, который будет делать осмотр, должен учесть пригодность для дальнейшей эксплуатации. По большому счету, многое зависит именно от этого специалиста.
10 апреля на пепелище работали дознаватели. Мы общались с местными жителями Бызово, и они предполагали, что к пожару могли привести множество причин: поджог сухой травы, возможно, из-за лежащего на земле стекла. Однако Олег Смирнов заявляет, что причиной возгорания в селе Бызово стала неисправность трактора, на котором в тот день работал один из местных жителей.
Он работал своим трактором, неисправным. Мне это сказали местные жители, попросив не ссылаться на них. Произошло возгорание, искра попала на траву и пошло возгорание. Они пытались все скрыть и затушить своими силами. Но когда они поняли, что не справляются, они обратились в МЧС, — рассказал мужчина.
Ранее эта версия распространилась среди местных жителей, однако мужчина уверяет, что они боятся ее озвучивать, ссылаясь на то, что им еще жить в Бызово, и они переживают за свое спокойствие.
Они сказали, мы не будем ничего говорить, ты то уедешь, в квартиру в Нижнем Тагиле, а мы тут останемся. Я и МЧС пытался сказать, но у них свои версии. Меня никто слушать не хочет. Местных согнали в клуб, где составили какой-то рассказ о произошедшем. Никто не хочет огласить правду, все боятся. Эта версия, что кто-то траву жег — бред. Если я здесь не достучусь, я пойду в область, — говорит Олег Смирнов.
Тагильчанин рассказал, что собрал вещи для погорельцев и отвез их в местных магазин, где организовали пункт помощи. Также он общался с одним из погорельцев, которому дали жилье. По словам мужчины, это жилье мягко говоря аварийное.
Вы бы в обморок упали, как можно жить при таких условиях. Местным жителям выделили такое жилье! Там жить невозможно, человек заходит в этот дом и не знает, он сегодня ему на голову упадет или через час? Оно бесхозное. Вове некуда больше идти, он заселился, — рассказал житель Нижнего Тагила.
Акутальную информацию о причинах пожара в селе Бызово под Нижним Тагилом редакция TagilCity.ru запросила в отделе надзорной деятельности города Нижний Тагил ГУ МЧС по Свердловской области.