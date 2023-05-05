«В Бызово скрыли реальную причину пожара»: работник УВЗ о сгоревшей под Тагилом даче

Как поясняют специалисты, если дом после пожара не разрушен целиком, а у него остался фундамент, стены или печь, так называемые годные остатки, то страховая не возместит всю сумму. Эксперт, который будет делать осмотр, должен учесть пригодность для дальнейшей эксплуатации. По большому счету, многое зависит именно от этого специалиста.