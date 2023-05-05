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В Екатеринбурге подозреваемый в убийстве таксист избежал СИЗО

5 мая 2023, 14:15
Фото: 1MI
Под домашний арест отправлен таксист из Екатеринбурга. Ему предъявлено обвинение в убийстве. Он сознался в содеянном.

Речь идет о 50-летнем Владимире Власове. Следствие полагает, что вечером 3 мая он расстрелял на площади около ж/д вокзала 42-летнего Николая. Он был родом Ижевска, но жил в Москве, пишет «КП-Екатеринбург».

Одна из пуль попала в бедро и пробила артерию жертвы. Он скончался на месте ЧП. Друзья предполагаемого злоумышленника рассказали, что конфликт произошел на почве ревности.

Следователи продолжают вести расследование. Во время суда Владимир Власов сказал, что, выстрелив в мужчину, он попытался оказать ему помощь. Далее приехали полицейские и задержали его.

Сам он просил, чтобы его отправили под домашний арест, а старший следователь следственного отдела по Железнодорожному району ходатайствовала об аресте.

Тем не менее его отправили под домашний арест на срок два месяца.

Около вокзала в Екатеринбурге застрелили мужчину. Перед этим он поругался с таксистом
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#Елена Озерова#Екатеринбург#Свердловская область#Домашний арест#Убийство#Суд#Криминал
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