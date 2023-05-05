В Екатеринбурге подозреваемый в убийстве таксист избежал СИЗО

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
Речь идет о 50-летнем Владимире Власове. Следствие полагает, что вечером 3 мая он расстрелял на площади около ж/д вокзала 42-летнего Николая. Он был родом Ижевска, но жил в Москве, пишет «КП-Екатеринбург».
Одна из пуль попала в бедро и пробила артерию жертвы. Он скончался на месте ЧП. Друзья предполагаемого злоумышленника рассказали, что конфликт произошел на почве ревности.
Следователи продолжают вести расследование. Во время суда Владимир Власов сказал, что, выстрелив в мужчину, он попытался оказать ему помощь. Далее приехали полицейские и задержали его.
Сам он просил, чтобы его отправили под домашний арест, а старший следователь следственного отдела по Железнодорожному району ходатайствовала об аресте.
Тем не менее его отправили под домашний арест на срок два месяца.